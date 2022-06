Wielkopolskie: w gminie Rawicz powstanie fabryka systemów kablowych i światłowodów

Fabryka produkująca światłowody oraz specjalistyczne systemy kablowe dla przemysłu medycznego i automatyki przemysłowej ma powstać w najbliższych miesiącach w gminie Rawicz (Wielkopolskie). Zakład wybuduje holenderski holding TKH Group N.V.

Inwestor zakupił 8 ha gruntów w nowo utworzonej strefie gospodarczej zlokalizowanej w Sierakowie w gminie Rawicz. Jak przekazali PAP przedstawiciele władz gminy, fabryka powstanie na przełomie 2022 i 2023 roku; zakład w pierwszej fazie zatrudni około 100 osób.

Holenderski holding jest pierwszym nabywcą gruntów w nowej rawickiej strefie przemysłowej o wielkości ponad 200 ha.

Jak poinformowały PAP władze gminy, na decyzję o wyborze Rawicza miało wpływ m.in. dobre skomunikowanie inwestycji z drogami szybkiego ruchu oraz wzorcowa współpraca z lokalnym samorządem.

"TKH Group będzie pierwszą międzynarodową marką, która ulokuje się w nowej strefie przemysłowej. Zależało nam na tym, by ta strefa była otwarta przede wszystkim na branże o dużym potencjale rozwojowym, branża technologiczna bez wątpienia zalicza się do tego grona. To jest także szansa dla gminy, abyśmy rozwijali się w kierunku nowych technologii" - powiedział burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik.

W położonym w odległości ok. 40 km Lesznie mieści się główna siedziba należącej do TKH Group firmy C&C Partners. Lokalizacja inwestycji w okolicy Rawicza ma umożliwić sprawną współpracę pomiędzy nową fabryką a już działającym w regionie producentem systemów telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i zabezpieczeń.

"Planowane przedsięwzięcie to nie tylko kolejny krok w stronę dalszego rozwoju naszej marki, ale również wielki profit dla Rawicza, który przy tej okazji zyska miano ważnego miejsca na technologicznej mapie świata" - powiedział prezes C&C Partners Artur Hejdysz.

TKH Group to holenderski holding oferujący systemy technologiczne dla branży telekomunikacyjnej, stosowane w budynkach mieszkalnych i w obiektach przemysłowych. Zatrudnia ponad 6 tys. osób i prowadzi swoje działania na całym świecie, koncentrując się na rynkach europejskim, azjatyckim i amerykańskim.

Jednym z przedstawicieli TKH Group w Polsce jest spółka C&C Partners, która wspomagała proces założenia nowego podmiotu oraz nabycia nieruchomości w Rawiczu.