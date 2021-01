Wiemy, kiedy będzie aukcja 5G. Niezbędna ustawa do jej ogłoszenia gotowa

Rok opóźnienia – tyle Polska jest „do tyłu” w uruchomieniu 5G na nowych, dedykowanych dla niej częstotliwościach. Po unieważnieniu w zeszłym roku przez prezesa UKE aukcji 5G, nowa miała zostać ogłoszona na początku 2021. W „Rządowej ławie” Marek Zagórski, minister w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, mówi o tym, że z obietnicy politycznej uda się wywiązać.

Mali nadal w niebezpieczeństwie?

Jak w Polsce rozwiązana zostanie kwestia ewentualnego zablokowania Huaweia?- Pracujemy nad tym, żeby mieć odpowiednie podstawy prawne do podejmowania takich decyzji. Dopiero, jak je będziemy mieli, będzie można uruchomić procedurę, która zakończy się (lub nie) wydaniem decyzji w stosunku do konkretnego dostawcy. Zdajemy sobie jednak sprawę, jakie zarzuty stawiane są w stosunku do Huaweia przez naszych sojuszników - podkreśla Marek Zagórski, minister w Kancelarii Premiera.Pod koniec września Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił uwagę na negatywny wpływ zapisów dających nowo powołanemu Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa prawo do oceny ryzyka dostawców sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanych przez operatorów telekomunikacyjnych.W razie negatywnej oceny - w pierwotnych zapisach ustawy - telekom nie mógłby składać zamówień u danego dostawcy, a z już u niego zakupionych towarów musiałby zrezygnować w ciągu 5 lat i wymienić na swój koszt.Przedsiębiorcy postulowali zrewidowanie tej zasady i co najmniej wydłużenie koniecznego okresu na wymianę sprzętu na ten - według kolegium - bardziej bezpieczny.Tu głos przedsiębiorców zdaje się został wysłuchany.- Zakładamy, że ten czas będzie wynosił pięć lub siedem lat - w zależności od tego, jakiego rodzaju infrastruktury będzie to dotyczyło. To będzie elementem decyzji, wydawanej w odniesieniu do konkretnego dostawcy – mówi Marek Zagórski, minister w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.