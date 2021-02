Wietnam chce zawojować zagraniczne rynki samochodami elektrycznymi

Wietnam wyrasta powoli na jeden z ważniejszych ośrodków innowacji w Azji Południowo-Wschodniej, a tamtejsze firmy myślą już o ekspansji na rynki zagraniczne. Co istotne, coraz częściej można spotkać się z doniesieniami o ich produktach, które do tej pory były nie były kojarzone z tym krajem. Dołączyły do nich ostatnio samochody elektryczne - z zamiarem ich produkcji nosi się VinFast, motoryzacyjna spółka córka Vingroup.

Firma należąca do pierwszego wietnamskiego miliardera Pham Nhat Vuonga chce wejść na rynki w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jeszcze w tym roku.

Aby sfinansować to ambitne przedsięwzięcie, Vingroup rozpocznie w tym miesiącu emisję obligacji korporacyjnych o wartości 6,98 biliona dongów (ok. 300 mln USD).

Pieniądze pozyskane tą drogą zasilą również VinSmart, kolejną spółkę córkę odpowiadającą za produkcję smartfonów.