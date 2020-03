Wietnam: Samsung Display chce zwolnienia z kwarantanny 700 inżynierów

Samsung Display, specjalizujący się m.in. w produkcji ekranów do smartfonów, zaapelował do władz w Wietnamie o wyłączenie z kwarantanny 700 południowokoreańskich inżynierów, pracujących dla koncernu - informuje agencja Reutera.

W ramach walki z epidemią koronawirusa, Wietnam nałożył obowiązek 14-dniowej kwarantanny na wszystkich przyjezdnych z Korei Południowej, która jest drugim po Chinach krajem, gdzie wirus najszybciej się rozprzestrzenia. Te regulacje boleśnie uderzyły w południowokoreańskie firmy, takie jak Samsung, które są największym zagranicznym inwestorem w Wietnamie.

Dlatego też Samsung Display, który prowadzi w Wietnamie fabrykę, produkującą ekrany dla smartfonów Samsung Electronics, Apple i Huawei, zwrócił się do wietnamskich władz o wyłączenie z kwarantanny 700 południowokoreańskich inżynierów, pracujących dla koncernu. Firma argumentowała, że pracownicy są konieczni do przygotowania produkcji wyświetlaczy do nowych smartfonów.

"Co roku o tej porze Samsung Display wysyła inżynierów z Korei do Wietnamu w celu przygotowania produkcji nowych produktów, które mają trafić na rynek w drugiej połowie roku. Zakaz podróży mógłby opóźnić te plany" - powiedział Reuterowi jeden z informatorów.

Jak dodał, Samsung prowadzi aktualnie rozmowy z wietnamskim rządem o wyłączeniu inżynierów, przyjeżdżających z Korei Południowej, spod obowiązkowej kwarantanny pod warunkiem, że przedstawią oni zaświadczenie lekarskie o tym, że są zdrowi.

Samsung produkuje w Wietnamie 50 proc. swojego sprzętu.

Jak podało koreańskie centrum ds. zapobiegania i kontroli chorób (KCDC) jak dotąd w Korei Płd. odnotowano 7513 przypadków zakażenia Covid-19. W Wietnamie zachorowało 31 osób.