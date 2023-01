Wikipedia po raz pierwszy od 10 lat odświeżyła swój interfejs

Popularna internetowa encyklopedia ma nowy interfejs i jest to pierwsza poważna aktualizacja od dekady. Stworzono go we współpracy z wolontariuszami i na pierwszym miejscu postawiono funkcjonalność. Odświeżony wygląd zyskała najpierw anglojęzyczna wersja Wikipedii, polska na aktualizację jeszcze czeka.

O aktualizacja pulpitu Wikipedii poinformowała 18 stycznia zarządzająca nią Wikimedia Foundation. Nowy interfejs stworzono we współpracy z wolontariuszami i użytkownikami z całego świata. Zmiany mają sprawić, że strona będzie bardziej przyjazna i łatwiejsza w użyciu. Aktualizacja została wdrożona w angielskiej Wikipedii i jest już dostępna w 94 proc. z 318 aktywnych wersji językowych dla użytkowników komputerów stacjonarnych. Polska wersja Wikipedii jeszcze widoczna jest w starej odsłonie.

Jak podaje fundacja, która zarządza Wikipedią, aktualizacja została wdrożona tuż po 22. urodzinach internetowej encyklopedii, które wypadły 15 stycznia. I jest to pierwsza tak poważna zmiana wyglądu pulpitu od ponad 10 lat. Projektując nowy, na pierwszym miejscu postawiono użyteczność. Ma to unowocześnić sposób korzystania z Wikipedii, ułatwić dostęp, eksplorację i dzielenie się wiedzą wszystkim użytkownikom.

"Aktualizacja pulpitu Wikipedii jest jednym z głównych ulepszeń, jakie Fundacja Wikimedia wprowadza, aby pomóc ludziom w łatwym dostępie do światowej wiedzy i wspierać misję zapewnienia każdemu człowiekowi na planecie swobodnego i równego dostępu do wiedzy, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, mieszkają lub skąd pochodzi. Zmiany ułatwiają ludziom znajdowanie i czerpanie wiedzy z pracy naszych wspaniałych wolontariuszy. Funkcjonalność została opracowana na podstawie opinii czytelników i wolontariuszy z całego świata, w celu zaspokojenia potrzeb naszych coraz bardziej zróżnicowanych użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia prostoty i bezpośredniości, któremu przez ostatnie 22 lata zaufały miliony ludzi" - napisała w oświadczeniu fundacji Selena Deckelmann, dyrektorka ds. produktu i technologii w Wikimedia Foundation.

Aktualizacja interfejsu Wikipedii powstała z myślą o potrzebach nowej generacji internautów - ma ułatwiać wygodne dotarcie do wiarygodnych informacji każdemu, niezależnie od znajomości Internetu. W interfejsie Wikipedii nie usunięto żadnej z dotychczasowych funkcjonalności, wprowadzono natomiast nowe narzędzia. Są to m.in.:

- ulepszone wyszukiwanie, które wykorzystuje teraz także obrazy i opisy, ułatwia znajdowanie artykułów w Wikipedii i, jak wykazały testy, powoduje znaczny wzrost wyszukiwań,

- bardziej widoczne narzędzia do przełączania języków, które umożliwiają wielojęzycznym czytelnikom i redaktorom szybsze znajdowanie preferowanego języka pośród ponad 300 dostępnych,

- pływający nagłówek z często używanymi linkami, takimi jak Wyszukiwanie, Nazwa strony i Sekcje, który u zalogowanych użytkowników podczas przewijania strony zawsze pozostaje na górze ekranu. To narzędzie ma ułatwić użytkownikom skupienie się na czytaniu i edytowaniu oraz zmniejszyć zmęczenie przewijaniem,

- spis treści artykułu, który ukazuje kontekst i umożliwia nawigację w trakcie czytania.

W prace koncepcyjne, testowanie i wdrażanie nowej wersji pulpitu zaangażowanych było ponad 30 grup wolontariuszy z całego świata. Na kształ ulepszeń wpływ miały zarówno wnioski z globalnych badań, jak i opinie użytkowników. Taki model współpracy jest unikalny dla projektów Wikimedii, która na pierwszym miejscu stawia rozwój we współpracy z użytkownikami, a nie tylko dla nich. Dlatego też Wikimedia Foundation zbiera informacje zwrotne od użytkowników Wikipedii, aby kontynuować jej rozwój w zgodzie z potrzebami wciąż rosnącej społeczności. Zeszłoroczny globalny raport o trendach cyfrowych wykazał, że liczba osób, które nie mają dostępu do Internetu, po raz pierwszy spadła poniżej 3 miliardów. (PAP Life)

agf/ gra/