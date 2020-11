Wirtualna Polska z wyższym zyskiem przy niższych przychodach

Wirtualna Polska Holding w trzecim kwartale 2020 roku zanotowała ponad 26,5 mln zł zysku. EBITDA, czyli zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku wzrosła o ponad 9 proc. Takie wyniki udało się osiągnąć mimo trwającej pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń, które mają wpływ na działalność grupy w obszarze turystyki - podała spółka w komunikacie.

Jak czytamy w raporcie, łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding w segmentach online i tv po trzech kwartałach 2020 roku wyniosły niemal 414 mln złotych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku były mniejsze o jedną piątą, głównie z powodu wyników drugiego kwartału 2020, na które znacząco wpłynęła pandemia COVID-19.



Dywersyfikacja działalności prowadzonej przez poszczególne spółki holdingu, w tym zwłaszcza wyniki w części mediowej, pozwoliły jednak zamknąć trzeci kwartał z zyskiem o prawie 24 proc. wyższym niż w 2019 roku.





Jak dodaje spółka, WP wprowadza nowy produkt reklamowy, WP Sales Booster. Pozwala on sklepom e-commerce zwiększyć sprzedaż swoich produktów przy gwarantowanym efekcie sprzedażowym. W pierwszym etapie skierowany jest do branży odzieżowej. WP Sales Booster eliminuje pośrednictwo takich podmiotów jak Google czy Criteo, jednocześnie osiągając zbliżoną efektywność. Dzięki temu obniża koszt kampanii.



W komunikacie podano, że trzeci kwartał 2020 roku był również kolejnym, w którym Wirtualna Polska zanotowała rekordowe wyniki w segmencie telewizyjnym. Telewizja WP zwiększyła swoje udziały o ponad 31 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku. Dzięki temu od początku roku jest liderem wśród stacji nadających naziemnie na multipleksie MUX8.