Wirtualna Polska zwiększyła zysk o ponad połowę

Wirtualna Polska osiągnęła w pierwszym kwartale 2022 roku przychody na poziomie 213,2 mln zł, były one o 19,1 proc. wyższe niż tym samym okresie 2021 roku. Zysk netto jednostki dominującej wzrósł w ujęciu rocznym o 64 proc., do 43,4 mln zł.

Wirtualna Polska spodziewa się, że rynek reklamy internetowej w Polsce wzrośnie w 2022 roku w tempie jednocyfrowym.

Grupa przygląda się rynkowi pod kątem przejęć na rynku mediów, e-commerce i zielonej energii - poinformował podczas telekonferencji prezes Jacek Świderski.

Zarząd Wirtualnej Polski rekomenduje wypłatę 35,3 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok, co daje 1,2 zł na akcję.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w pierwszym kwartale 2022 roku 45,5 mln zł i okazał się o 21,8 proc. wyższy niż rok temu. EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) zwiększyła się o 18,6 proc., do 67,3 mln zł.

Grupa przygląda się rynkowi pod kątem przejęć na rynku mediów, e-commerce i zielonej energii - poinformował podczas telekonferencji prezes Jacek Świderski.

- Wyceny spółek nie tylko z segmentu e-commerce, ale wszystkich na giełdach zostały urealnione. W pewnych przypadkach są nawet w nieuzasadniony sposób niskie, więc nasza aktywność M&A uległa wzmożeniu - zapowiedział.

- Planujemy większą dywidendę na przyszły rok. W tym roku jesteśmy ostrożni ze względu na niepewność, o której słyszymy, a której nie widzimy w swojej części. Być może czegoś nie przewidujemy lub czegoś nie dostrzegamy, więc jesteśmy odrobinę bardziej ostrożni niż zwykle. Z drugiej strony mamy procesy fuzji i przejęć, w których jesteśmy aktywni i być może będziemy potrzebowali gotówki - dodał.

Zarząd Wirtualnej Polski rekomenduje wypłatę 35,3 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok, co daje 1,2 zł na akcję. W ubiegłym roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 1,55 zł dywidendy na akcję.

Rynek reklamy internetowej

Wirtualna Polska spodziewa się, że rynek reklamy internetowej w Polsce wzrośnie w 2022 roku w tempie jednocyfrowym. Zwyżka przychodów grupy powinna pozostać dwucyfrowa.

- Wydaje się, że wzrost całego rynku reklamy internetowej będzie w tym roku jednocyfrowy, bo w pierwszym i drugim kwartale mieliśmy duży wpływ działań wojennych oraz związanych z inflacją i podwyżkami stóp procentowych. Perspektywy na kwartał trzeci i czwarty, jeśli chodzi o makroekonomię, nie są optymistyczne. Nawet jeżeli, a bardzo na to liczymy, będą coraz lepsze wiadomości z frontu ukraińskiego, to pewnie będą one niwelowane coraz gorszymi informacjami makroekonomicznymi - ocenił prezes Świderski.

- Ambicje dotyczące dynamiki zwyżki przychodów grupy zakładają dwucyfrowy wzrost - zaznaczył.

Czytaj: Polska grupa medialna szuka fuzji i przejęć, także za granicą

Czytaj: Polsat Plus zainwestuje w produkcję czystej energii i zielonego wodoru

Media zyskują na znaczeniu

Zdaniem Świderskiego, Wirtualna Polska korzysta z tzw. "poduszki oglądalnościowej", która wytwarza się w sytuacji ważnych wydarzeń na świecie lub w Polsce.

- Misja mediowa zyskuje na znaczeniu. Przed wojną mieliśmy 11-12 mln użytkowników każdego dnia, a pierwszego dnia wojny było ich w naszych serwisach informacyjnych blisko 16 mln. W pierwszych tygodniach wojny mieliśmy średnio ok. 30 proc. użytkowników więcej, w stosunku do tego co było przed wojną. Podobnie jest w odsłonach - poinformował.

Jak zwracał uwagę, oznacza to, że w pierwszych tygodniach wojny, w których notowano wielokrotnie więcej odsłon, w tym także odsłon reklamowych, średni koszt dla reklamodawców spadł, co wiązało się z mniejszymi średnimi przychodami.

- Spadek średniej ceny odsłony rekompensował wolumen odsłon w ten sposób, że przychody „WP media” nie spadały. Mimo, że pojawiła się zawahanie ze strony reklamodawców, co do lokowania swoich budżetów reklamowych w tych trudnych dniach. Z uwagi na atrakcyjność powierzchni reklamowej w polskim internecie, który cieszył się ogromną popularnością, niższa średnia cena pozostała z nawiązką zamortyzowana - stwierdził.

Prezes Świderski spodziewa się w tym roku kontynuacji dużego zainteresowania klientów ofertą wakacyjną na należącym do grupy portalu.