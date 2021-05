Wirtualny Budda z Kioto

Badacze z Uniwersytetu w Kioto wraz z pomocą buddyjskich uczonych stworzyli sztuczną inteligencję, która ma udzielać ludziom porad dotyczących współczesnych wyzwań i zmartwień. W ten sposób narzędzie to ma przyczynić się do złagodzenia problemów społecznych, prowadząc jednocześnie do popularyzacji buddyzmu.