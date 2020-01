Wirus podobny do SARS zabił już cztery osoby w Chinach; giełda reaguje spadkami

Nowy wirus, przenoszący się przez kontakt z drugim człowiekiem, zabił już w Chinach cztery osoby. Władze obawiają się rozprzestrzeniania choroby, bo w ChRL zbliża się okres urlopowy. Sytuacja już odbiła się negatywnie na wynikach azjatyckiej giełdy.

Niebezpieczny koronawirus wywołuje objawy podobne do przeziębienia. Może jednak powodować zapalenie płuc z wysoką gorączką i problemami z oddychaniem. Objawy są podobne do wielu innych chorób górnych dróg oddechowych, stąd trudności z właściwym diagnozowaniem pacjenta.

Wirus rozprzestrzenia się głównie w mieście Wuhan, w środkowej części kraju, gdzie też odnotowano pierwszy przypadek zachorowania, poza tym w Pekinie i Szanghaju. Liczba zakażonych podwoiła się i we wtorek wynosiła już 291 osoby. Dodatkowo dwa przypadki zachorowania odnotowano w Tajlandii i jeden z Korei Południowej.

Jak donosi Reuters, we wtorek chińskie władze poinformowały, że zmarła czwarta osoba zarażona wirusem. To 89-letni mężczyzna, który zmagał się z chorobami serca. Pierwsze objawy zarażenia koronawirusem wystąpiły u niego 13 stycznia, pięć dni później trafił do szpitala.

Nie poznano jeszcze dokładnie genezy wirusa, jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sugeruje, że pierwotnym nosicielem mogły być zwierzęta. Z kolei chińskie władze łączą epidemię wirusa z targiem rybnym w Wuhan.

Chińscy eksperci potwierdzili już natomiast, że wirus przenosi się poprzez kontakt pomiędzy ludźmi. Jego ofiarą padło już 15 pracowników służby zdrowia, opiekujących się zarażonymi pacjentami.

Eksperci tym bardziej, więc obawiają się pandemii jako że w Chinach zaczyna się właśnie okres urlopowy, związany z obchodami Chińskiego Nowego Roku. Ten wypada w sobotę 25 stycznia, ale obchody zaczynają się już w piątek. Oznacza to, że miliony Chińczyków szykuje się do podróży wewnątrz kraju.

Światowi specjaliści ds. zdrowia wezwali WHO do zwołania na środę specjalnego spotkania w celu ogłoszenia światowego alarmu dotyczącego zagrożenia zdrowia.

Sytuacja w Chinach już odbiła się negatywnie na wynikach azjatyckiej giełdy, zwłaszcza kiedy inwestorzy połączyli obecne wydarzenia z pandemią wirusa SARS z 2002 i 2003 roku. SARS który także należał do grupy koronawirusów, uśmiercił wówczas ponad 800 osób.

Wartość chińskiego juana spadła we wtorek o prawie pół procenta. Tego dnia spadły także akcje linii lotniczych i agencji podróżnych w regionie.

"Epidemia przypominającego SARS wirusa w Wuhan może spowodować spory kryzys ekonomiczny w krajach Azji Wschodniej, zwłaszcza teraz kiedy jest dowód na to, że wirus przenosi się przez kontakt międzyludzki. Od czasu 2003 r. i SARS, chiński międzynarodowy przemysł turystyczne kwitnie, więc zagrożenie epidemią wirusa może mieć dla niego naprawdę bolesne skutki" - powiedział Reutersowi ekonomista Rajiv Biswas z IHS Markit.

Chińskie władze z kolei zapewniają, że nie ma zagrożenia, żeby pandemia podobna do SARS kiedykolwiek się powtórzyła. Jak zapewnił w telewizji publicznej Zhong Nenshan, szef Krajowej Komisji Zdrowia, to dopiero pierwsze przypadki zachorowań, a Chiny posiadają świetny system nadzoru i kwarantanny.

Australia we wtorek zapowiedziała, że wszyscy pasażerowie przylatujący z Wuhan zostaną przebadani. Singapur poinformował natomiast, że pasażerowie chorzy na zapalenie płuc i przebywający w Wuhan w ciągu ostatnich 14 dni poddani zostaną kwarantannie.

Jak dotąd WHO nie zaleciła restrykcji odnośnie podróżowania lub handlu z Chinami, takie wytyczne mogą zostać jednak wydane podczas środowego spotkania.