Wkrótce poznamy najważniejsze technologie przyszłości

Kluczowym technologiom przyszłości poświęcona będzie debata „Technologie przyszłości: przegląd i przybliżenie", która odbędzie się 25 kwietnia w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Cyfrowa transformacja z roku na rok nabiera coraz większego tempa. Mimo nie najlepszej koniunktury gospodarczej, firmy i instytucje na całym świecie nie zamierzają przerywać swojej cyfrowej podróży i planują kolejne inwestycje. Jak podaje firma analityczna Gartner, globalne wydatki przedsiębiorstw w IT w 2023 r. wzrosną w ujęciu rocznym o 11,3 proc. w obszarze oprogramowania i 7,9 proc. w usługi informatyczne.

Uwagę na pewno będzie przykuwać sztuczna inteligencja

Przewidywanie przyszłości to bardzo karkołomne zajęcie. Życie często nie chce iść droga wytyczana przez prognozy. Pięć lat temu nikt w Polsce nie przewidywał choćby wybuchu pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie. To wszystko mocno wpłynęło na rzeczywistość, także gospodarczą.

Obecnie firmy na pewno stoją w obliczu niepewności gospodarczej, w związku z czym liderzy biznesowi analizują swoje podejście do innowacji i wykorzystania technologii. Jakie jednak technologie okażą się więc mieć największy wpływ na gospodarkę w kolejnych latach?

Sztuczna inteligencja to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi IT. Według raportu „Global Artificial Intelligence (AI) Market 2023-2027”, przygotowanego przez firmę Research and Markets, zajmująca się badaniem rynków, rynek sztucznej inteligencji w 2023 r. urośnie o 20,5 proc. w stosunku rocznym. Najbardziej rozwojowe obszary w tym momencie są modele językowe, takie jak zaprezentowany w 2022 r. ChatGPT, który wywołał szeroką dyskusję na temat możliwości AI, etyki, regulacji i zagrożeń, ale również zautomatyzowane systemy decyzyjne, rozwiązania analityczne wspierające wyciąganie wniosków, tworzenie predykcji i znajdowanie korelacji z dostarczonych danych.

To również systemy cyberbezpieczeństwa, które na podstawie wzorców dokonują analizy tożsamości, wykrywając potencjalne wektory ataku. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się szerokiego zastosowania AI w procesie wytwarzania oprogramowania, np. przy sprawdzaniu jakości kodu, tworzeniu scenariuszy testowych czy nawet budowaniu całych aplikacji, tylko na podstawie wytycznych przekazanych przez użytkownika biznesowego w formie głosowej.

Sztuczna inteligencja budzi obawy, bo ryzyk rzeczywiście nie brakuje

Następna generacja sztucznej inteligencji (AI) i jej zastosowanie, będzie miała wpływ na przyszłość - zarówno w kontekście nadchodzącego roku, jak i w szerszej perspektywie. Ryzyk tu jednak nie brakuje.

W miarę choćby jak AI będzie przejmować ważne decyzje (takie jak rekrutacja pracowników lub decydowanie o tym, kto otrzyma zgodę na kredyt), niefortunnym efektem ubocznym wykorzystania takiej technologii może stać się swoista stronniczość.

Dodatkowo AI umożliwi również bardziej zaawansowane oszustwa, incydenty kradzieży tożsamości, przekonujące działania deep fake i inne. W związku z ogromnym wpływem, jaki może mieć AI, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby branża cyfrowa zapewniła odpowiedzialne i etyczne użycie tych technologii i wdrażała odpowiednie wytyczne. Istotne jest też, aby pojawiły się odpowiednie regulacje w tym względzie.

Wydaje się też, że w związku z rozwojem technologii sztucznej inteligencji sieć internetowa stanie się jeszcze bardziej skoncentrowana na użytkownikach końcowych, z coraz większymi możliwościami przewidywania problemów z doświadczeniami użytkowników końcowych i dostarczania im nowych rozwiązań.

Firmy będą coraz bardziej korzystać z technologii predykcyjnych w ramach zintegrowanych, łatwych w użyciu ofert SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa). Stanowi to ważny krok w kierunku przyszłości, w której łączność będzie zasilana przez samoregenerujące się sieci, które mogą się uczyć, przewidywać i planować. Sieci te będą wykorzystywały analizy predykcyjne, oparte o dane z niezliczonych źródeł telemetrycznych.

Istotnym wyzwaniem wydaje się być ciągle panowanie nad danymi biznesowymi. Problemem w skutecznym monitorowaniu stosu technologii zawsze była zbyt duża ilość danych przy zbyt małym kontekście i korelacji biznesowej. Ewolucja monitorowania aplikacji w kierunku pełnej obserwowalności stosu IT będzie w coraz większym stopniu zapewniać widoczność w stosunku do kontekstu biznesowego. Czas reakcji powinien być coraz krótszy, a operacje biznesowe w czasie rzeczywistym coraz efektywniejsze.

Chmurowe środowiska będą zmierzać w kierunku multi-cloud

W związku z postępującą deglobalizacją i kwestiami związanymi z suwerennością danych, w nadchodzącym roku będziemy świadkami wzrostu znaczenia środowiska multicloud, czyli korzystania przez firmy z wielu usług przetwarzania w chmurze i przechowywania danych od różnych dostawców w ramach jednej heterogenicznej architektury.

Wyzwaniem technologicznym pozostaje też zapewnianie odpowiednich warunków do pracy hybrydowej, która w wielu firmach jest już stałą rzeczywistością. Przedsiębiortswa, które akceptują taki model pracy, powinny tworzyć elastyczne oraz bezpieczne hybrydowe środowisko pracy.

Rosnącą rolę będzie też odgrywać zrównoważony rozwój na drodze do neutralności węglowej. Dążenie do jej osiągnięcia będzie napędzać wspólne standardy rynkowe w celu spełnienia celów zrównoważonego rozwoju. Wraz z postępem w projektowaniu Power Over Ethernet (PoE), nadejdzie czas, aby przekształcić centra danych w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Sieci i interfejsy API (interfejsy oprogramowania aplikacji) będą jeszcze ważniejsze w zarządzaniu centrami danych, aby monitorować, śledzić i zmieniać sposoby wykorzystania energii. Dostawcy IT oraz partnerzy sprzętowi staną się też bardziej transparentni w kwestii ponownego wykorzystania sprzętu (zasada obiegu zamkniętego), co pozwoli na zwiększenie efektywności dążeń do na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Z kolei ESG (Enviromental, Social Responsibility, Corporate Governance) w kontekście technologicznym oznacza to konieczność wprowadzenia rozwiązań i modeli pracy wspierających politykę zrównoważonego rozwoju, czyli np. systemów do mierzenia i raportowania śladu węglowego organizacji czy takich, który służą do optymalizacji procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw oraz ograniczających zużycie energii i zasobów. Także w Polsce firmy coraz częściej chcą dokładniej monitorować swoje działania i zasoby, wszędzie tam, gdzie możliwe będzie uzyskanie oszczędności czy ograniczenie wpływu na środowisko. Nawet proces wytwarzania oprogramowania to obszar, w którym organizacja może uwzględnić w swojej polityce ESG, np. re-using kodu, zwiększenie wydajności aplikacji, kontrola kodu z użyciem.

Brakuje specjalistów IT, ale są nadzieje w low-code i no-code

Za rozwojem i wykorzystaniem cyfrowych technologii stoi człowiek. Specjalistów jest jednak w tym względzie ciągle zbyt mało. To oraz bardzo duża dynamika zmian w biznesie sprawiają, że firmy szukają alternatyw, aby zrealizować swoje potrzeby w obszarze IT. Odpowiedzią na te wyzwania są platformy no-code i low-code zdobywające coraz większą popularność, także w Polsce. Dzięki nim jesteśmy w stanie szybko i przy ograniczonych zasobach budować aplikacje i systemy kierowane do klientów czy wykorzystywane wewnętrznie przez organizacje.

Już teraz dostępne na rynku platformy są na tyle doskonałe, że budowane rozwiązania można z powodzeniem wykorzystywać w nowoczesnym środowisku biznesowym, zastępując stare systemy nowymi, które pomogą scentralizować daną organizację czy dostosować ją do nowych potrzeb. Pozwalają np. zbudować aplikację, którą łatwo przeniesiemy do ekosystemu chmurowego i wykorzystamy w niej jej natywne funkcje. Zaletą low-code i no-code jest przede wszystkim bardzo szybka adopcja. Tzw. power users czy citizen developers są w stanie samodzielnie tworzyć aplikacje spełniające określone wymagania biznesowe, a doświadczeni programiści szybko je adaptować albo rozbudowywać o bardziej zaawansowane moduły.

