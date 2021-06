Wkrótce poznamy Polskie Produkty Przyszłości. Finał konkursu można śledzić online

Już 16 czerwca poznamy laureatów konkursu „Polski Produkt Przyszłości” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uroczystą galę będzie można śledzić online a w puli nagród znalazło się w tym roku 600 tys. zł.

Nowatorskie pomysły polskich naukowców

Innowacje dla zielonej gospodarki

Jednym z laureatów poprzedniej edycji był Otoimplant, projekt naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki”, a także Nagrodę Specjalną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Otoimplant to proteza ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym zapewnianym przez nanocząstki srebra. Implant otolaryngologiczny zastępuje kosteczki słuchowe i za sprawą drgań przenosi dźwięki.- Ta proteza ucha środkowego wykonana jest z tworzywa sztucznego, z polimeru, i do tego zawiera nanocząstki srebra, przez co zapewnia działanie bakteriobójcze. To, przede wszystkim, właśnie funkcja antybakteryjna jest nowością. Dodatkowo, zastosowanie tworzywa sztucznego zamiast metalu daje nam niską masę implantu i możliwość wykonywania pełnej diagnostyki obrazowej - tłumaczy dr hab. inż. Magdalena Ziąbka z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.- Implant ma też swój specyficzny kształt, choć podobny do innych implantów stosowanych w laryngologii, to nigdy wcześniej nie był wykonywany z tworzywa sztucznego zawierającego nanocząsteczki srebra - dodaje.Naukowcy z AGH skorzystali już wcześniej ze wsparcia NCBR, biorąc udział w programie LIDER. - Skorzystaliśmy z programu LIDER, w ramach którego przeprowadziliśmy wszystkie możliwe badania, w tym badania kliniczne z udziałem pacjentów i dzięki temu dowiedzieliśmy się tak naprawdę, że nasz implant działa. Wcześniej musieliśmy bazować na przypuszczeniach, które wynikały choćby z badań na zwierzętach, ale to co zrobiliśmy w ramach LIDERA-a dało nam ostateczny dowód. Bez programu LIDER przeprowadzenie badań klinicznych nie byłoby możliwe - opowiada Magdalena Ziąbka.Wyniki badań klinicznych okazały się rzeczywiście bardzo obiecujące. Implant wszczepiono sześciu pacjentom i u każdego z nich po roku czasu zdiagnozowano poprawę słyszenia. Naukowcy z AGH podjęli też współpracę z kolegami z innych instytucji badawczych. Swój wkład do projektu wnieśli biolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, biotechnolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a także lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.- Pracowaliśmy więc tak naprawdę w mocno interdyscyplinarnym zespole, osiągnęliśmy zakładane efekty medyczne i czekamy na sposobność, by móc ostatecznie skomercjalizować nasz implant - dodaje Magdalena Ziąbka.W komercjalizacji zwykle pomocne są kontakty biznesowe, a te można łatwiej nawiązać właśnie dzięki takim inicjatywom jak „Polski Produkt Przyszłości”. Magdalena Ziąbka bez wahania odpowiada na pytanie, czy poleca udział w konkursie. - Oczywiście że tak. Jak najbardziej polecam takie konkursy ponieważ sam udział jest już dużym wyróżnieniem i możliwością wypromowania innowacyjnych rozwiązań. Zyskujemy szansę na nawiązanie nowych kontaktów, rozmowy z firmami, zaangażowanie ze strony przedsiębiorstw. W ten sposób łatwiej wyjść poza laboratorium, poza strefę nauki, nawiązać współpracę na linii nauka-przemysł. Taki konkurs na pewno to umożliwia - mówi naukowiec z AGH.Na aspekt promocyjny zwraca też uwagę Syntoil, wyróżniony w ubiegłorocznym konkursie w kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”. Martyna Sztaba, prezes i współzałożycielka start-upu, zwraca uwagę na wartość możliwości pochwalenia się zdobytym wyróżnieniem.Syntoil działa w prężnie rozwijającym się segmencie zielonej gospodarki, proponując nowatorskie rozwiązanie ponownego zagospodarowania zużytych opon samochodowych.- Produkujemy tzw. zieloną sadzę. Sadza jest produktem niezastępowalnym w produkcji wyrobów gumowych i np. opon. Obecnie sadzę pozyskuje się w procesie spalania paliw kopalnych, my natomiast pozyskujemy jej zrównoważony ekologicznie zamiennik. Nasz chemiczny proces pozwala na oczyszczenie karbonizatu, czyli zanieczyszczonej sadzy z procesu recyklingu zużytych opon do postaci sadzy technicznej - tłumaczy Martyna Sztaba.Jak dodaje, rocznie produkuje się ok. 14 mln ton sadzy, z czego prawie 70 proc. jest kierowane do przemysłu oponiarskiego. Jej odzysk ma więc olbrzymi potencjał rynkowy.Wyróżnienie w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” nie jest jedynym sukcesem start-upu. - W połowie 2020 roku otrzymaliśmy 2,5 mln euro z programu Horyzont2020 na zbudowanie demonstracyjnej instalacji do wielkoskalowej, przemysłowej produkcji i obecnie jesteśmy w trakcie rozbudowy - opowiada Martyna Sztaba.Prezes Syntoila zwraca uwagę na dobrą organizację konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. - Wypełniliśmy wniosek, w którym musieliśmy opisać historię powstania produktu, jego właściwości, zastosowania, opisać rynek, na którym będzie używany, własność intelektualną i dodatkowe informacje np. pozytywny wpływ na środowisko. Następnie wniosek został oceniony pozytywnie i odebraliśmy nagrodę. Wszystko było poprowadzone bardzo sprawnie - wspomina.- NCBR i PARP na co dzień pomagają przedsiębiorcom i naukowcom zmieniać ich odważne projekty w przełomowe produkty, usługi i technologie. Doskonale wiemy, że każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu – niesie ze sobą ryzyko rynkowe, ale i obietnicę przyszłych korzyści dla użytkownika, społeczeństwa, często także całej gospodarki – podkreśla Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Doskonale widać to właśnie teraz. To innowatorzy, w tym laureaci poprzednich edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, dzięki swoim rozwiązaniom wsparli nas wszystkich w szybszej adaptacji do „nowej rzeczywistości” i codziennego życia na odległość – do pracy zdalnej, e-edukacji, @leczenia. Przypomnieli nam, że ich produkty i usługi są potrzebą jutra, wyprzedzającą nasze oczekiwania - dodaje prezes Oleszczuk.Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” został objęły patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.Udział w Gali XXIII edycji konkursu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl/konkursppp