Wkrótce ruszy transport ogromnych elementów dla instalacji Olefin III w PKN Orlen, który potrwa do końca marca

Jeszcze w styczniu z nabrzeża Wisły w Płocku do tamtejszego zakładu PKN Orlen rozpocznie się transport ponadnormatywnych elementów dla kompleksu Olefin III. Transport kolejnych elementów instalacji o wymiarach około 120 na 9 metrów i wadze do 850 ton na plac budowy planowany jest do końca marca.

Ponadnormatywne elementy dla kompleksu Olefin III dotrą na miejsce przeznaczenia drogą morską z fabryk w Azji przez port w Gdańsku, a następnie Wisłą - poinformował w piątek PKN Orlen oraz Urząd Miasta Płocka. Jak zaznaczono w komunikacie, budowa Olefin III w głównym zakładzie produkcyjnym koncernu w Płocku, to "kluczowy projekt" w ramach realizowanego tam strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii i "największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat".

"Transport ponadnormatywnych elementów instalacji z płockiego nabrzeża Wisły na plac budowy kompleksu Olefin PKN Orlen w Płocku rozpocznie się w styczniu i potrwa do końca marca 2023 r." - przekazał w piątek koncern i płocki samorząd.

W informacji wyjaśniono, że kompleks Olefin, którego powierzchnia to prawie 100 ha, wymaga dostarczenia elementów, które "mają wymiar dłuższy niż boisko do gry w piłkę nożną i mierzą około 120 metrów" - elementy te, o szerokości 9 metrów i wadze sięgającej 850 ton, będą rozładowywane z barek na nabrzeżu Wisły w Płocku, a następnie przewożone w godzinach nocnych, przy niskim natężeniu ruchu drogowego, na teren budowy w zakładzie głównym PKN Orlen.

Transport będzie odbywać się peryferyjnymi ulicami Płocka: Parowa, Szpitalna, Traktowa i Zglenickiego, przy czym ze względu na to, że ponadnormatywne rozmiary konstrukcji nie mieszczą się w przestrzeni tych ulic, wzdłuż których przejazd ograniczają przydrożne krzewy i drzewa, wykonawca inwestycji otrzymał zgodę na korektę drzewostanu, który uniemożliwia realizację dostawy.

"Wydanie decyzji pozwalających na transport ponadnormatywnych elementów było poprzedzone przeprowadzeniem uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz szczegółową analizą alternatywnych środków transportów, które niestety nie spełniały wymagań bezpieczeństwa oraz warunków technicznych, jakie są wymagane do przewozu tego typu konstrukcji" - podkreślono w komunikacie PKN Orlen i Urzędu Miasta Płocka.

Zaznaczono przy tym, że firmy odpowiedzialne za montaż instalacji na budowie i przewóz konstrukcji wraz z władzami samorządowymi ustaliły, że drzewa i krzewy po usunięciu w pasie drogowym zostaną odtworzone poprzez nasadzenia kompensacyjne - oznacza to, że na bieżącym etapie uzgodnień na terenie Płocka oraz w sąsiadującej z miastem gminie Stara Biała zasadzonych zostanie 450 drzew.

Oprócz tego, samorząd Płocka "otrzyma od kontraktora" opłatę za redukcję zieleni, opłatę za wykupienie ściętego drewna i odszkodowanie w łącznej kwocie ponad 10 mln zł, a Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzyma 800 tys. zł.

"Środki za zmiany w zielonej przestrzenni miejskiej zostaną przeznaczone na nasadzenie drzew w różnych częściach miasta, urządzanie nowych terenów zielonych oraz na działania związane z ochroną środowiska i poprawą jego stanu" - zapowiedział PKN Orlen i płocki samorząd. Jak wspomniano w informacji, na terenie miasta planowane jest m.in. urządzenie skweru na jednym z osiedli mieszkaniowych oraz nasadzenia drzew, przy czym kontynuowana będzie tam "zielona rewitalizacja", której celem jest poprawa warunków siedliskowych starodrzewu.

Z kolei na ul. Zglenickiego odtworzenie zieleni, według zapowiedzi koncernu i Urzędu Miasta Płocka, nastąpi po zaplanowanej przez samorząd kompleksowej modernizacji drogi - "zgodnie z założeniami powstanie szersza jezdnia z nową nawierzchnią, droga rowerowa, chodniki i nowe oświetlenie, co znacznie podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego".

W komunikacie PKN Orlen i Urzędu Miasta Płocka podkreślono, że na inwestycji związanej z rozbudową kompleksu Olefin, której wartość szacowana jest na 13,5 mld zł, "skorzysta nie tylko Grupa Orlen, ale także Płock i okoliczne gminy". "W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN Orlen wzrośnie o około 380 etatów. Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł" - zapowiedziano.

Ponadto, jak podano w informacji, "zwiększy się dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i tym samym wpłynie pozytywne na gospodarkę".

Umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r. Inwestycja, będąca częścią Programu Rozwoju Petrochemii, ogłoszonego przez koncern jeszcze w 2018 r. ma potrwać w fazie budowy do początku 2024 r., natomiast uruchomienie produkcyjne instalacji, jak zapowiadano wcześniej, planowane jest na początek 2025 r.

Według PKN Orlen, realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie i przyniesie zarazem korzyści dla środowiska - w momencie uruchomienia produkcji emisja dwutlenku węgla na tonę produktu zmniejszy się aż o 30 proc.