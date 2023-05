Wkrótce wystartuje nowa platforma handlowa

- Uważamy, że e-commerce to bardzo trudny kawałek rynku. Start naszej platformy handlowej Wszystko.pl planujemy na początek lipca - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Comarchu Konrad Tarański.

Platforma handlu e-commerce Wszystko.pl rozpocznie działalność na początku lipca tego roku.

W ocenie Comarchu na polskim rynku nadal jest miejsce dla nowych projektów internetowej sprzedaży.

Dotychczasowi klienci korzystający z systemów ERP będą mogli poszerzyć zasięg swojego handlu.

Do uruchomienia nowej platformy sprzedażowej e-commerce Wszystko.pl pozostały już tylko tygodnie. Na ile jest to ważny projekt dla Comarchu?

- Kilka tygodni temu mieliśmy już 10 tysięcy chętnych do rozpoczęcia handlu z wykorzystaniem nowej platformy. Każdego dnia przybywa kilkuset kolejnych. Zainteresowanie jest spore, mamy nadzieję, że w końcu czerwca będzie wszystko gotowe, że będzie start tej usługi, planujemy go na początek lipca. Zaczęliśmy od podstaw, taki był nasz plan biznesowy, chcemy, aby portal się uruchomił i skalował obroty, żeby ta działalność się rozkręcała.

Comarch w ramach swojej grupy zrealizował od podstaw projekt platformy sprzedażowej w handlu internetowym

Uważamy, że to jest bardzo trudny kawałek rynku, jak pokazuje historia. Mamy potencjał do odegrania kluczowej roli, ale my podchodzimy do sprawy trochę od innej strony. Nie próbujemy zrobić tego, co wszyscy, tylko bardziej staramy się na to spojrzeć od strony sprzedawcy.

Mamy bardzo rozbudowaną sieć partnerów i klientów na nasze usługi, którzy korzystają z naszych systemów informatycznych, z systemów Comarchu. Dla nich wystawienie swoich stanów magazynowych na Wszystko.pl jest stosunkowo łatwe i nie będzie ich dużo kosztować, w odróżnieniu od ich platform. Dzięki tej sporej masie sprzedawców, którzy są chętni do podłączenia się z ofertą do naszego portalu, mamy nadzieję zagospodarować ten rynek trochę z innej strony. Co ciekawe, obserwujemy też zainteresowanie wśród klientów, którzy nie mieli dotychczas naszego oprogramowania. Teraz chcą spróbować wykorzystać dostępne funkcje sprzedaży.

Jak zorganizowane zostaną sprawy techniczne, na przykład dostawa zakupionych towarów do klientów?

- Wszystko zorganizują nasi partnerzy. Osobiście, w ramach prowadzonych testów, w których obecnie uczestniczą pracownicy Comarchu i ich rodziny, kupowałem niedawno radio przez Wszystko.pl. Dostawcą miał być duży gracz, od lat prowadzący własny sklep internetowy ze sprzętem. Cała operacja związana ze sposobem przyjęcia zamówienia, płatności, logistyką była po stronie partnera: paczkomat, odbiór w sklepie, dostawa do domu. Oni to już robią i mają rozwiązania opanowane, ale dzięki naszej platformie otrzymują dostęp do szerszego grona klientów.

Nowa platforma chce być konkurencyjna pod względem pobieranych prowizji od sprzedaży

Jeszcze portal nie działa, a ludzie już się zgłaszają, bo chcą spróbować handlu na Wszystko.pl. Można to robić bez naszego programu, ale prościej jest, jak się go ma. Gdyby to wypaliło, mielibyśmy znaczące umocnienie naszej pozycji na rynku ERP, która i tak jest dobra, ale może być jeszcze lepsza. Ciężko byłoby komukolwiek to przebić.

Czy rozpoczęcie pełnowymiarowej działalności w okresie wakacyjnym jest dobrym rozwiązaniem?

- Paradoksalnie tak. Możemy spokojnie obserwować, jak w kolejnych tygodniach będzie wyglądał ruch na platformie. Jeśli pojawią się jakieś trudne do przewidzenia problemy, to jednak łatwiej będzie je rozwiązywać, gdy nie będzie takiej intensywności przeglądania stron. Gdyby to było w listopadzie, kiedy zawsze mamy do czynienia z ogromną skalą zakupów, to byłby duży problem. Jeśli coś wtedy nie pójdzie, czego oczywiście nie zakładam, byłaby katastrofa wielkiego kalibru.

W tym okresie mamy czas, aby w miarę spokojnie ten ruch stopniowo, liniowo zwiększał się. Zobaczymy, co będzie, ale spodziewamy się dużego zainteresowania tak ze strony oferujących, jak i kupujących. Mamy taki plan, że właśnie w okresie przedświątecznym chcielibyśmy bardziej ruszyć z marketingiem. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że przy tym projekcie skupiamy się wyłącznie na rynku polskim, dostrzegając ogromny potencjał, który nadal w nim jest.

Podstawą aktywności handlowej Wszystko.pl będzie wyłącznie polski rynek

Tu mamy naszą społeczność ERP i chcemy to wykorzystać, aby można było sprzedawać swoje rzeczy dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom. Dobrze się znamy na różnych kawałkach tego rynku i dlatego możemy to zrobić. W trzecim kwartale to nie będzie jeszcze jakaś super większa sprzedaż, zależy nam na tym, aby to dobrze, w oparciu o większą liczbę klientów, przetestować, żeby przybywało oferty towarowej.

Czy platforma Wszystko.pl będzie w strukturach Grupy Comarch?

- To jest osobna spółka, o takiej samej nazwie jak platforma. Ona już od dwóch lat prowadzi działalność, ale sama informatyka jest własnością Comarchu. Od strony prowadzenia biznesu, rozmów ze sprzedawcami i innych spraw organizacyjnych, wszystko realizuje Wszystko.pl. Oni pracują nad wymyślaniem tych koncepcji.

Spółka była początkowo niewielka, teraz zatrudnienie - co jest naturalne - wzrosło. Później, jak dojdzie jeszcze kwestia działań marketingowych, będziemy na bieżąco podejmować decyzje. Słyszymy wiele głosów, które trochę podają w wątpliwość osiągnięcie przez nas sukcesu. Chcemy pokazać, że można od podstaw zbudować projekt z założeniem nieco innej filozofii działania na rynku handlu e-commerce. Przekonamy się o tym dosłownie za kilka tygodni.