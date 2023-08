Władze w Chinach chcą kontrolować wirtualny świat

Dostęp do internetu przez 2 godziny dziennie, licencjonowanie aplikacji i regulowanie sztucznej inteligencji - tak chińskie władze chcą przejąć kontrolę nad wirtualnym światem.

Sierpień przyniósł wysyp nowych regulacji w chińskim internecie. Weszły one już w życie lub zapowiedziano takie poważne zmiany.

Wprowadzane przepisy są logiczną kontynuacją dotychczasowych działań i mają skutki dwojakiego rodzaju. Z jednej strony to potrzebne wzmocnienie ochrony danych osobowych i próba rozwiązania problemów znanych także w innych częściach świata.

Z drugiej zaś nowe regulacje pozwalają na wzmocnienie kontroli aparatu państwowego nad siecią i zabezpieczenie władzy Komunistycznej Partii Chin.

Uzależnienie ludzi, zwłaszcza dzieci, od internetu i gier jest problemem globalnym. W Chinach do częściowego rozwiązywania go przystąpiono od września 2021 r. W myśl wprowadzonych wówczas przepisów nieletni mogą poświęcać na gry sieciowe jedynie godzinę dziennie, między 20 a 21 wieczorem, do tego jedynie w piątki, weekendy i święta. Złośliwi komentatorzy twierdzili, że uzyskany w ten sposób czas dzieci i nastolatki mają przeznaczyć na studiowanie myśli Xi Jinpinga.

Przy tej okazji Pekin uporządkował i podporządkował sobie rynek gier. Perspektywa kilkuset milionów użytkowników przyciągnęła do ChRL w ciągu ostatnich lat wielu nowych producentów gier. Już wcześniej każdy chcący zaistnieć na chińskim rynku gamingowym musiał pozyskać lokalnego partnera i spełnić wymagania władz. Gry musiały więc być przetłumaczone na język chiński zapisany znakami uproszczonymi i nie mogły poruszać drażliwych tematów, do których zaliczają się Tajwan czy naruszenia praw człowieka. Jesienią 2021 r. reguły zostały doprecyzowane. Od tej pory każda gra mająca wejść na rynek musiała uzyskać formalną akceptację władz.

Czy chińska młodzież pod okiem władz gra mniej?

Czy przepisy ograniczające czas, jaki nieletni mogą spędzać na graniu w sieci, przyniosły skutek? Zdaniem Kendry Schaeffer z firmy doradczej Trivium China, nic takiego nie nastąpiło. Kwestia odpowiedzialności za dostęp dzieci i nastolatków do gier i ogólnie internetu została powierzona deweloperom aplikacji i platformom gamingowym.

Są oni zobowiązani do wprowadzenia trybu "młodzieżowego" w swoich produktach, który aktywują rodzice, a także wprowadzają dane identyfikacyjne swoich dzieci. Tym sposobem ograniczany może być dostęp do treści i czas spędzany w sieci. Problem w tym, że tryb "młodzieżowy" jest uruchamiany osobno dla każdej aplikacji. To samo dotyczy identyfikacji. W rezultacie powstała chaotyczna struktura, pełna luk wykorzystywanych przez nieletnich.

Chińskie władze nie odpuszczają i wprowadzają kolejne regulacje

Dlatego Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) przedstawiła na początku sierpnia nowe regulacje, mające usprawnić proces kontroli, póki co, przez rodziców. W świat poszła wiadomość o ograniczaniu nieletnim czasu, jaki mogą spędzać w internecie. Sprawa jest jednak bardziej złożona.

Przede wszystkim tryb "młodzieżowy" jest teraz aktywowany nie z poziomu aplikacji, lecz z urządzenia. Rodzice mają też otrzymywać regularne raporty pokazujące, ile czasu ich dzieci spędzają w sieci i z jakich aplikacji korzystają. Wprowadzone ma zostać także rozróżnienie na grupy wiekowe: poniżej 3. roku życia, 3-8, 8-12, 12-16 i 16-18 lat. Mają się one różnić poziomem ograniczeń w zakresie długości czasu, przez który można korzystać z urządzenia i dostępu do treści. Przykładowo według zaleceń regulatora w grupie 12-16 lat nieletni będą mogli surfować po internecie przez godzinę dziennie, a w grupie 16-18 lat - przez dwie godziny. Urządzenia będą miały też co pół godziny zachęcać użytkownika do zrobienia przerwy.

Projekt nowych przepisów zaprezentowanych przez CAC jest jasny, spójny i daje rodzicom większą kontrolę nad tym, co ich pociechy robią w sieci, a jednocześnie dość dużą swobodę w stosowaniu trybu "młodzieżowego". Ma istnieć bowiem możliwość indywidualnego regulowania ustawień czasu i dostępu do treści. Nieletni użytkownicy będę mogli też wysyłać prośby o wydłużenie czasu surfowania w sieci.

Jak chronić dane przed nadużyciem technologii rozpoznawania twarzy?

Nowe regulacje mają także usprawnić ochronę danych osobowych nieletnich. Chiński odpowiednik RODO został wprowadzony jesienią 2021 r. i również jest cały czas udoskonalany. CAC chce bowiem wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy odnośnie do systemów rozpoznawania twarzy. Brzmi to zaskakująco w kontekście niezwykle rozbudowanego chińskiego systemu monitoringu, ma jednak konkretne uzasadnienie.

Najogólniej mówiąc CAC chce zastosować ochronę danych osobowych w przypadku rozpoznawania twarzy. Zalecana jest indywidualna lub pisemna zgoda w przypadku korzystania z tej technologii. Regulator jednak nie wyjaśnia szczegółowo, jak to sobie wyobraża. Podmioty korzystające z rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych lub przechowujące dane ponad 10 tys. osób będą musiały rejestrować się w lokalnych oddziałach CAC. W formularzu trzeba będzie podać cel stosowania technologii, metody przetwarzania danych i ocenę wpływu własnych działań na ochronę danych osobowych. Rozpoznawanie twarzy nie powinno być też stosowane w miejscach, gdzie mogą naruszać prywatność, takich jak toalety, przebieralnie i pokoje hotelowe.

Skąd taki zwrot? Powodów jest kilka. Systemy monitoringu i rozpoznawania twarzy zdobyły w Chinach dużą popularność i część z nich funkcjonuje poza kontrolą władz. Poza tym przez lata dużo inwestowano w nadzór nad społeczeństwem, ale w zabezpieczenie zgromadzonych danych - już znacznie mniej. Stąd chińskie bazy danych są stosunkowo łatwo dostępne dla hakerów pracujących dla zagranicznych służb wywiadowczych i organizacji przestępczych.

Wiosną 2021 r. przez Chiny przetoczył się skandal, gdy ujawniono handel nagraniami wykradzionymi z domowych kamer monitoringu lub zrobionych z ukrytych urządzeń umieszczonych z premedytacją przez członków grup przestępczych w pokojach hotelowych, szatniach, przebieralniach czy salonach kosmetycznych. Dopiero wówczas ludzie zaczęli bardziej interesować się bezpieczeństwem swoich danych.

Nie tylko gry trafiły pod lupę chińskich władz. Konieczne nowe zgody od państwa

Na tym nie koniec aktywności chińskich władz. Od września aplikacje mają zostać objęte takimi samymi przepisami jak wcześniej gry komputerowe. Żeby wejść na chiński rynek deweloperzy będą musieli uzyskać akceptację Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informatycznych. Oficjalnie nowe regulacje mają utrudnić internetowe oszustwa, sprawa ma jednak drugie dno.

Do tej pory istniejące ograniczenia było stosunkowo łatwo obejść. Wystarczyło skorzystać z AppStore Apple’a. Zważywszy na popularność telefonów z symbolem jabłka, była to najprostsza droga, którą do Chin mogły dotrzeć aplikacje niezgodne z linią KPCh. Tym sposobem można było wejść na rynek bez przedstawiania władzom szczegółowej dokumentacji. Agencja Reutera zwraca uwagę, że nowe regulacje uderzą bardziej w chińskich deweloperów niż w zagranicznych. O ile bowiem chińskie aplikacje zdobywają popularność na Zachodzie, to w drugą stronę już tak to nie działa. Przyczyną nie są nawet ograniczenia stwarzane przez władze, lecz odmienne oczekiwania użytkowników.

Trwa także dalsze regulowanie sztucznej inteligencji (AI). W lipcu weszły w życie zasady porządkujące dotychczasowe rozporządzenia i zalecenia zaaprobowane przez CAC i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. AI ma przestrzegać podstawowych wartości socjalizmu i nie może generować treści nawołujących do obalenia władzy państwowej i systemu socjalistycznego. Firmy z branży AI „posiadające atrybuty opinii publicznej lub zdolność mobilizacji społecznej”, muszą poddać się kontroli organów bezpieczeństwa.

Nowe przepisy powtarzają także zakaz stosowania AI do stwarzania zagrożenia dla bardzo ogólnikowo definiowanego bezpieczeństwa narodowego. W tym zakresie znalazły się m.in. szkodzenie wizerunkowi Chin, podważania jedności narodowej i stabilności społecznej, promowanie „fałszywych i szkodliwych informacji” zakazanych przez KPCh i podżeganie do secesji. Ten ostatni punkt sprowadza się do kwestii Tajwanu, Hongkongu i Tybetu.

Rezultat nowych chińskich regulacji jest więc dwoisty. Zapewne zwiększy on bezpieczeństwo użytkowników aplikacji internetowych oraz ich danych. Być może również pomoże ograniczyć problem uzależnienia od internetu przez najmłodszych.

Nowe reguły przyczynią się jednak także do znacznie większej kontroli partii i państwa nad sektorem nowoczesnych technologii, który w ostatnich dwóch dekadach spektakularnie się rozwinął właśnie dlatego, że władze pozostawiały firmom relatywnie dużo swobody.

