Właściciel aplikacji oferuje nagrodę za dowód, że była ona celem kampanii pomówień

Milion dolarów nagrody zaoferowała we wtorek firma Epic Games, właściciel m.in. aplikacji do organizowanie wideoczatów Houseparty, dla pierwszej osoby, która przedstawi dowód, że program padł ofiarą zorganizowanej kampanii oczerniającej w sieci.

W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, jakoby zainstalowanie Houseparty dawało hakerom dostęp do kont użytkowników na innych platformach, takich jak Netflix czy Spotify. Kilku internautów opublikowało na Twitterze screenshoty pokazujące, że mieli oni zostać wylogowani z aplikacji, a nawet zablokowani na stronach swoich banków po tym, jak zainstalowali komunikator. Osoby te zaapelowały do użytkowników Houseparty o odinstalowanie aplikacji i ostrzegły, że jej właściciel może zablokować możliwość jej usunięcia.

W odpowiedzi właściciel Houseparty - działająca w branży gier firma Epic, odpowiedzialna m.in. za grę "Fortnite" i sklep z grami Epic Games Store - wydał oświadczenie zaprzeczające wszystkim zarzutom. Rzecznik spółki zapewnił, że chociaż Houseparty pyta użytkownika o możliwość dostępu do jego kontaktów na Facebooku i Snapchacie, to nie ma dostępu do innych aplikacji, takich jak m.in. Netflix czy Spotify.

"Nie znaleźliśmy dowodu sugerującego jakikolwiek związek między Houseparty a innymi aplikacjami" - powiedział rzecznik Epic Games.

Firma uważa, że padła ofiarą kampanii oczerniającej w sieci. Dlatego też we wtorek Epic ustanowił nagrodę w wysokości miliona dolarów dla pierwszej osoby, której uda się udowodnić, że ktoś faktycznie z rozmysłem działał na niekorzyść firmy.

Houseparty to jedna z najczęściej instalowanych w ostatnich tygodniach aplikacji społecznościowych. Szacuje się, że liczba ściągnięć aplikacji wzrosła ze 140 tys. w lutym do 2 mln w połowie marca.