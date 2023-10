Właściciel Facebooka pokazał wyniki. Jest spore zaskoczenie

Meta Platforms, będąca właścicielem takich aplikacji jak Facebook, Instagram czy WhatsApp, zaprezentowała wyniki za trzeci tegoroczny kwartał. Okazały się znacznie lepsze niż przed rokiem.

Kwartalne wyniki Mety okazały się wyższe niż przed rokiem i przebiły oczekiwania analityków.

Zysk netto Mety w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 11,6 mld dolarów, co daje 4,4 dolara na akcję. Zysk wzrósł o ponad 160 proc w ujęciu rocznym. Przychody wzrosły natomiast o 23 proc. w ujęciu rocznym do 34,15 miliarda dolarów. Oczekiwania analityków kształtowały się na poziomie poniżej 34 mld dolarów.

Liczba aktywnych użytkowników na Facebooku wyniosła na koniec kwartału 3 miliardy, więcej o 3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba aktywnych użytkowników wszystkich najważniejszych aplikacji Mety - Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera - wyniosła natomiast prawie 4 miliardy na koniec kwartału (więcej o 7 proc. w porównaniu z 2022 rokiem).

Dobre wyniki Meta zawdzięcza m. in. ożywieniu na rynku reklamy oraz optymalizacjom kosztowym. Całkowite koszty Mety wyniosły w trzecim kwartale około 20 miliardów dolarów, mniej o 8 proc. rok do roku. W porównaniu do trzeciego kwartału 2022 roku aż o 25 proc. spadło zatrudnienie w firmie.

Jedna akcja Mety wyceniana jest na Wall Street na 300 dolarów. Od początku roku akcje zyskały prawie 150 procent.