Właściciel Facebooka rozczarował wynikami. Zuckerberg przyznaje się do problemów

W ubiegłym kwartale przychody Meta Platforms zmalały o 4 proc. do 27,71 mld dolarów, a zysk netto poszedł w dół z 9,19 do 4,39 mld dolarów. Z 28,28 do 27,24 mld dolarów rok do roku spadły także wpływy reklamowe Facebooka, Messengera, WhatsAppa i Instagrama.

Pozostałe przychody z tych platform wzrosły ze 176 do 192 mln dolarów, z kolei pion obejmujący gogle do VR i metawersum zanotował rekordowe 3,67 mld dolarów straty.

O ile liczba wyświetleń reklam na platformach firmy zwiększyła się o 17 procent, o tyle średnia cena reklamy zmalała o 18 procent. Najbardziej wpływy z reklam zmalały w Europie, z 6,82 do 5,71 mld dolarów. W USA i Kanadzie nastąpił spadek z 13,09 do 12,77 mld dolarów, natomiast w Azji i regionie Pacyfiku odnotowano wzrost z 5,4 do 5,72 mld dolarów, a w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej - z 2,96 do 3,05 mld dolarów.

Średnia przychodów od użytkownika Facebooka zmalała z 10 do 9,41 dolarów. W USA i Kanadzie z 52,34 dolara rok wcześniej do 49,13 dolarów w tym roku, a w Europie z 16,5 do 14,23 dolarów. Natomiast w Azji i regionie Pacyfiku nastąpił wzrost z 4,3 do 4,42 dolarów, a w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej - z 3,14 do 3,21 dolarów.

Szef koncernu Mark Zuckerberg na konferencji z analitykami przyznał, że firma mierzy się z kilkoma wyzwaniami: niestabilną makroekonomią, rosnącą konkurencją, spadkiem dynamiki reklamowej i zwiększającymi się kosztami długoterminowych inwestycji.

Platformy koncernu co miesiąc odwiedzało w zeszłym kwartale 3,71 mld internautów, o 0,13 mld więcej niż przed rokiem, a liczba codziennych użytkowników zwiększyła się z 2,81 do 2,93 mld.