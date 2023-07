Właściciel Facebooka skierował sprawę do TSUE. I przegrał

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował w sprawie przetwarzania danych z Facebooka. Jak skomentował ekspert cytowany przez portal gazeta.pl, Meta nielegalnie ssie dane.

W 2019 roku niemiecki odpowiednik UOKiK zabronił Meta Platform Irelands - właścicielowi Facebooka, WhatsAppa czy Instagrama - używania klauzul, które uzależniają możliwość korzystania z Facebooka od zgody na przetwarzanie ich danych. Decyzja nie spodobała się Facebookowi i zaskarżył ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który właśnie wydał w tej sprawie wyrok.

Chodzi o dane dotyczące stron internetowych, ale też Instagrama czy WhatsAppa

Jak przypomina gazeta.pl, cała sprawa dotyczyła zbierania danych z Facebooka, w szczególności tzw. danych off-Facebook.

"Chodzi, po pierwsze, o dane dotyczące przeglądanych stron internetowych i aplikacji osób trzecich i, po drugie, o dane dotyczące korzystania z innych należących do grupy Meta usług internetowych (takich jak Instagram czy WhatsApp). Zebrane w ten sposób dane umożliwiają w szczególności personalizowanie kierowanych do użytkowników Facebooka komunikatów reklamowych" - czytamy w komunikacie o wyroku TSUE.

Niemiecki urząd stwierdził, że narusza to zasady związane z RODO. Facebook natomiast chciał, by TSUE sprawdziło, czy krajowe organy antymonopolowe mogą w ogóle powoływać się na te przepisy. Trybunał uznał, że owszem, w ramach badania nadużycia pozycji dominującej urzędy antymonopolowe mogą zajmować się RODO.

Komentarz eksperta: TSUE oznajmił, że Meta (Facebook) zbiera dane nielegalnie

Gazeta.pl cytuje Jana Oleszczuka-Zygmuntowskiego, ekonomistę specjalizującego się w gospodarce cyfrowej. Tak na Twitterze skomentował on decyzję Trybunału Sprawiedliwości UE:

"TSUE oznajmił, że Meta (Facebook) zbiera dane nielegalnie. Wymuszona "zgoda" nie jest zgodna z RODO". (...) Trybunał przede wszystkim uznaje, że zbieranie danych ze stron trzecich do personalizacji reklam nie jest niezbędne do świadczenia usługi sieci społecznościowej. Oczywistość. Ale to znaczy, że 'uzasadniony interes' jest jednak nieuzasadniony. Meta działa, nielegalnie ssąc dane. Sąd zauważa też, że zgoda w przypadku platformy o pozycji dominującej jest właściwie niemożliwa. Uczestnictwo w sieci jest konieczne dla funkcjonowania, więc akceptujemy klauzule abuzywną. Ale to NIE jest ważna zgoda".

Jan Oleszczuk-Zygmuntowski podkreślił, że wyrok TSUE broni obywateli, w tym Polaków, przed korporacjami.