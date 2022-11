Właściciel Google’a pod ostrzałem na całym świecie

Alphabet znalazł się na celowniku wielu państw i regulatorów. Zbliża się moment, w którym toczące się postępowania i nakładane kary zaczną poważnie ciążyć na wizerunku, a w konsekwencji – na wynikach spółki. Czy gigant zmieni swój model biznesowy?

Alphabet, jedna z piątki największych firm amerykańskich firm cyfrowych (BigTech), musi stawić czoła rosnącej ilości postępowań sądowych i administracyjnych w wielu państwach świata.

Zarzuty wszędzie są te podobne: naruszenie zasad konkurencji, dominacja na rynku reklamy cyfrowej i aplikacji mobilnych oraz nienależyta ochrona prywatności użytkowników.

Zbliża się moment, w którym toczące się postępowania i kary zaczną poważnie ciążyć na wizerunku, a w konsekwencji – na wynikach spółki.

Globalny gigant ma coraz większe problemy na całym świecie

Alphabet najlepiej znany jest z najpopularniejszej globalnej przeglądarki Google, systemu operacyjnego Android, obsługi poczty elektronicznej gmail.com oraz systemu płatności mobilnych Google Pay. Wszystkie te produkty są na całym świecie - poza Chinami, których internet jest odrębny - podstawą komunikacji cyfrowej.

Jednak od pewnego czasu firma ta oskarżana jest o nadużywanie dominującej pozycji rynkowej, ograniczanie konkurencji oraz naruszenia prywatności użytkowników. Indyjski serwis informacyjny Quartz naliczył co najmniej osiem państw, w których nałożono już kary na spółki zależne Alphabet. Dzieje się tak m. in. w USA, Indiach, Australii, Wielkiej Brytani, Niderlandach i Korei Południowej. W wielu kolejnych, między innymi w Niemczech, RPA i Indonezji, trwają postępowania wyjaśniające, które mogą zakończyć się nałożeniem kar i zobowiązaniem do zmiany praktyk rynkowych.

Długa lista zarzutów wobec Alphabetu ciąży coraz bardziej

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo zarzutom, by zrozumieć, na czym polega problem wielu regulatorów rynku i innych przedsiębiorców cyfrowych z produktami ze stajni Alphabet. W Indiach, w dwóch osobnych postępowaniach przed tamtejszym urzędem ochrony konkurencji (CCI), nałożono kary idące w setki milionów dolarów za ograniczanie możliwości działania innych deweloperów aplikacji oraz za monopolistyczne praktyki związane z płatnościami mobilnymi. Krytykom chodzi więc – upraszczając – o to, że nowe programy najłatwiej ściągnąć ze sklepu z aplikacjami Google, w sklepie tym można najprościej ściągnąć appki tej firmy, a sposób płatności preferuje Google Pay, dając dodatkowo firmie zyski w postaci nadmiernych prowizji. Pole gry rynkowej nie jest więc równe, inni przedsiębiorcy cyfrowi zawsze „grają na wyjeździe”. Podobne zarzuty sformułowała wobec Google/Alphabet Komisja Europejska oraz administracja japońska, ta ostatnia w odniesieniu do dominacji na rynku oprogramowania elektroniki użytkowej.

Inne zarzuty dotyczą reklamy cyfrowej. W USA i Niderlandach trwają postępowanie w sprawie budowania dominującej pozycji rynkowej firmy w oparciu o dane klientów przekazywane w trakcie używania wyszukiwarki i różnych aplikacji na komórce. Firma ma potencjalnie możliwość pokazywania znacznie lepiej targetowanych reklam niż konkurencja, bo znacznie więcej wie o każdym użytkowniku i użytkowniczce sieci.

Osobną kwestią jest rozróżnienie między informacją a reklamą. Urzędy w RPA nakłaniają Google’a do lepszego rozróżnienia naturalnych wyników wyszukiwania od płatnych treści reklamowych.

Wreszcie we Francji firma będzie musiała zapłacić ponad pół miliarda euro, ponieważ publikując wyniki wyszukiwania pokazywała treści chronione prawami autorskimi przedsiębiorstw medialnych.

W Australii kłopoty Alphabetu związane są zaś z politykę informacyjną. Postępowania dotyczą wprowadzania w błąd użytkowników co do zbierania danych lokalizacyjnych i ich późniejszego użycia, na przykład na potrzeby reklamy cyfrowej.

Zbliża się moment, w którym toczące się postępowania i kary zaczną poważnie ciążyć na wizerunku, a w konsekwencji – na wynikach spółki. Otwarte jednak pozostaje pytanie, czy i kiedy przełoży się na jakościową zmianę polityki firmy dotyczącej czerpania zysków z dominującej pozycji rynkowej i luk w zakresie ochrony prywatności. Alternatywa jest znana: zmiana modelu biznesowego tylko w zakresie ściśle ograniczonym wyrokami sądowymi i świadome podjęcie ryzyka kar, które są wielokrotnie niższe niż zyski z omawianych praktyk. Wedle danych finansowych za zeszły rok, całkowity zysk Alphabetu wyniósł 76 mld dolarów.

