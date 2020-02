Właściciel nowojorskiej giełdy może przejąć eBay-a

Intercontinental Exchange (ICE), właściciel m.in. Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, chce przejąć platformę handlu elektronicznego eBay i rozpocząć działalność w tym sektorze gospodarki – informuje dziennik "Wall Street Journal".

Przejęcie platformy eBay miałoby kosztować ICE ponad 30 mld dolarów i oznaczałoby, że spółka po raz pierwszy rozszerzyłaby swoją działalność poza rynki finansowe. Amerykańska ICE jest właścicielem giełd finansowych i towarowych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Kanadzie, posiada też sześć izb rozliczeniowych. Wejście na rynek e-commerce byłoby więc całkowicie nowym otwarciem dla spółki.

Jednak, jak pisze agnecja Reutera, rozmowy w tej sprawie są jeszcze na bardzo wczesnym etapie i ICE wyraziła dopiero wstępne zainteresowanie zakupem platformy. W tym momencie nie wiadomo, czy porozumienie w ogóle zostanie wynegocjowane. Tym bardziej, że jak donosił niedawno "WSJ", eBay pierwotnie chciał odsprzedać jedynie eBay Advertising, czyli swoją jednostkę reklamową, którą ICE nie jest zainteresowany.

Jak podaje Reuters, ICE i eBay nie chcą jeszcze komentować tych doniesień.

We wtorek pod koniec dnia akcje eBaya wzrosły o 8,7 proc. i wynosiły 37,41 dolara, dając firmie wartość rynkową 30,4 mld dolarów. Z kolei akcje ICE spadły we wtorek o 7,5 proc. i wynosiły 92,59 dolara. Dało do spółce wartość kapitałową w wysokości 51,6 mld dolarów.