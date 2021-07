Właściciel Playa chce kupić UPC Polska - cena 7,3 mld zł

Iliad, właściciel sieci Play, złożył niewiążącą ofertę zakupu 100 proc. udziałów UPC Polska za 7,3 mld zł - podał właściciel UPC, brytyjski Liberty Global.

Francuski Iliad w zeszłym roku przejął operatora sieci komórkowej Play.

Już wtedy pojawiły się sugestie, że może też być chętny na przejęcie kablówki w Polsce.

Za francuską firmą stoi barwna postać biznesmena Xaviera Niela.

"Niedawno otrzymaliśmy niewiążącą ofertę od Iliad dotyczącą nabycia 100 proc. naszej działalności UPC Polska po cenie równej 9,3-krotności skorygowanej EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją - red.) prognozowanej na 2021 rok, co odzwierciedla wartość przedsiębiorstwa wynoszącą 7,3 mld zł" - napisano w komunikacie Liberty Global.

"Dyskusje są w toku i nie ma pewności, że transakcja zostanie ostatecznie sfinalizowana" - dodano.



O tym, że Iliad szykuje się do sporego przejęcia na rynku polskim pisaliśmy już wcześniej.

UPC Polska jest częścią Liberty Global, czyli międzynarodowego operatora usług telewizji i szerokopasmowego internetu, działającego w ponad 30 krajach Europy, Ameryki Południowej i Karaibów.

Z usług UPC Polska korzysta ponad 1,5 mln klientów. W zasięgu sieci spółki znajduje się ponad 3,5 mln gospodarstw domowych.

W 2020 roku francuski Iliad przejął Play Communications, operatora sieci komórkowej Play, i wycofał akcje tej spółki z obrotu na GPW.



Wezwanie na 100 proc. akcji Play Communications ogłosił we wrześniu 2020 roku. Do 21 grudnia rozliczył nabycie 100 proc. akcji spółki za łączną kwotę 2,2 mld euro.

Biznes barwnego Francuza

Iliad jest dużą firmą telekomunikacyjną we Francji. Spółka jest notowana na Euronext. Grupa Iliad świadczy usługi telekomunikacyjne we Francji, Włoszech, w Irlandii, Szwajcarii oraz w Polsce. Grupa zatrudnia 11 tys. pracowników, a łączna liczba jego klientów we Francji, Irlandii, Szwajcarii i Włoszech przekracza obecnie 40 milionów.



Właścicielem grupy jest francuski miliarder Xavier Niel, którego majątek wyceniano w kwietniu na 6,7 mld dolarów.



Sam Niel jest postacią kontrowersyjną, ze względu na początki swej kariery, zatargi z prawem i kontakty z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.