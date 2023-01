Właściciel Playa pożyczył 300 milionów euro

Francuski operator telefoniczny Iliad, który jest właścicielem polskiej sieci komórkowej Play, podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę pożyczki 300 milionów euro na rozbudowę sieci światłowodowej.

Francuski operator sieci telefonicznej Iliad podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę pożyczki o wartości 300 milionów euro na rozwój sieci FTTH (Fiber To The Home), czyli dostawy światłowodu do domu. To jest kolejna, szósta pożyczka udzielona przez EBI na ten cel. Łącznie Iliad pozyskał 1,4 miliarda euro.

- Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z EBI, możemy dzięki temu realizować nasze ambitne cele rozbudowy i zagęszczenia naszych sieci stacjonarnych we Francji. Od 2020 roku jesteśmy obecni także w Polsce za pośrednictwem spółki Play. W naszej strategii biznesowej dostęp do światłowodu i korzystanie z internetu jest wyzwaniem pozwalającym zaspokoić oczekiwania społeczeństw lokalnych i zachować zasady konkurencyjności dla wszystkich regionów - zoanjmił dyrektor generalny Iliada Thomas Reynaud.

Grupa Iliad jest obecnie szóstym co do wielkości operatorem telefonii w Europie z ponad 45 milionami abonentów we Francji, Włoszech oraz w Polsce.

W Polsce Iliad w listopadzie 2020, za 9,6 miliarda złotych, przejął kontrolę nad siecią Play. Kolejną inwestycją na naszym rynku było sfinalizowanie w 2022 roku przejęcia od Liberty Global spółki UPC Polska. W tym przypadku wartość transakcji wyniosła 7 miliardów złotych.