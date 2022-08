Właściciel sieci Play poprawia wyniki, pozyskuje nowych abonentów/ wrzutka zagraniczna

Grupa telekomunikacyjna Iliad, która jest między innymi właścicielem polskiej sieci komórkowej Play, zwiększyła w pierwszej połowie roku przychody do 4,02 miliarda euro z 3,72 miliarda przed rokiem. EBITDA wzrosła o 12,8 procent do 1,58 miliarda euro. W tym czasie zwiększono ilość abonentów o około 560 tysięcy, z czego w Polsce o 122 tysiące.

Przypomnijmy, francuska grupa telekomunikacyjna Iliad w październiku 2021 roku uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie 100 procent akcji Play Communications za 9,6 miliarda złotych. Po sfinalizowaniu tej transakcji przedstawiła amerykańskiej grupie Liberty Global ofertę zakupu wszystkich akcji telewizji kablowej UPC za 7 miliardów złotych. Tym razem zgodę musiał wyrazić UOKiK. Po kilku miesiącach analiz złożonych dokumentów 1 kwietnia 2022 roku wydano pozytywną opinię i w ten sposób Iliad został właścicielem sieci Play i telewizji UPC.

Teraz Iliad zaprezentował swoje wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku, z których wynika, że pomimo bardzo dużej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych we Francji, Włoszech i w Polsce udało się firmie poprawić wszystkie wskaźniki finansowe, a także znacząco zwiększyć ilość abonentów.

Wzrost przychodów i zysku

Przychody skonsolidowane Grupy Iliad w I półroczu 2022 roku wyniosły 4,02 miliarda euro wobec 3,72 miliarda przed rokiem. W rozbiciu na poszczególne rynki we Francji przychody były na poziomie 2,71 miliarda euro, we Włoszech 442 miliony euro, a w Polsce 879 miliony euro. W przypadku naszego kraju w analogicznym okresie roku minionego przychody wyniosły 801 milionów euro.

EBITDA w pierwszym półroczu 2022 roku była na poziomie 1,58 miliarda euro podczas gdy przed rokiem w analogicznym okresie wyniosła 1,4 miliarda euro.

W sprawozdaniu półrocznym podano, że w przypadku polskiego rynku uwzględnione zostały różnice kursowe. Przed rokiem w kurs euro do złoty to było 4,59, a w końcu czerwca 2022 roku odpowiednio około 4,80.

Więcej abonentów

Dzięki nowej ofercie oraz promocjom udało się zwiększyć ilość abonentów o około 560 tysięcy. We Francji jest to obecnie 20,9 miliona co oznacza wzrost o 187 tysięcy, we Włoszech 9,15 miliona o 257 tysięcy więcej, a w Polsce 14,61 miliona o 122 tysiące więcej.

W komunikacie można przeczytać, że Iliad - pomimo trudnej sytuacji związanej ze spowolnieniem gospodarczym i rosnącymi cenami zwłaszcza energii elektrycznej - z optymizmem patrzy na drugą połowę roku.

