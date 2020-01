Właściciel TikToka chce wejść na rynek gier komputerowych

Właściciel TikToka - chińska firma ByteDance - chce wejść na rynek gier komputerowych i rywalizować ze światowym liderem, także chińskim Tencentem. ByteDance zatrudnił już ponad tysiąc osób i przygotowuje dwie produkcje - wskazała w poniedziałek agencja Bloomberga.

Firmy konkurują już na rynku platform społecznościowych. ByteDance oferuje aplikację do krótkich nagrań z muzyką w tle TikTok. Tencent, światowy lider rynku gier wideo i aplikacji społecznościowych, znany jest zaś z aplikacji WeChat, komunikatora QQ i sieci społecznościowej Qzone.

Informatorzy agencji wskazali, że ByteDance w szybkim tempie zgromadził ponad tysiąc pracowników specjalizujących się w tworzeniu gier, od paru miesięcy po cichu wykupując całe studia deweloperskie (m.in. Mokun, Levelup.ai) i zachęcając do przejścia do firmy ekspertów ze znanych chińskich firm takich jak Netease czy Perfect World.

Dwie pierwsze opracowywane gry mają ukazać się wiosną 2020 r. i być przeznaczone zarówno dla chińskich, jak i zagranicznych graczy. Bedą to internetowe gry wieloosobowe (MMO) z elementami fantasy inspirowanymi chińską kulturą.

Bloomberg wskazał, że Tencent od wielu lat był dominującą na chińskim rynku gier firmą, podczas gdy Netease zajmował drugie, ale znacznie oddalone od lidera, miejsce. Agencja przypomniała, że Tencent posiada też aż trzy tytuły mobilne ze światowej czołówki - "PUBG Mobile", "Call of Duty: Mobile" oraz "Honour of Kings". W przeciwieństwie do ByteDance Tencent i Netease mają też wieloletnie kontakty z chińską cenzurą państwową, która musi zatwierdzić każdy tytuł przed dopuszczeniem go na rynek.

Twórcy TikToka dotychczas publikowali zaś jedynie proste gry mobilne utrzymujące się wyłącznie z reklam. Wejście na rynek gier o większym budżecie i przeznaczonych na inne platformy niż smartfony jest zadaniem Bloomberga znaczną zmianą strategii dla przedsiębiorstwa.

Także w poniedziałek Tencent zapowiedział rozszerzenie swojej strategii inwestycji w firmy spoza Chin, m.in. w spółki branży "małej sprzedaży" i "platform płatności". Prezes koncernu Martin Lau wskazał także, że przedsiębiorstwo zainwestowało już w ponad 800 firm, w tym 70 spółek giełdowych i ponad 160 z wartością przekraczającą miliard dolarów - podała agencja Reutera.

Nowa strategia Tencenta oznaczać może odejście od inwestowania w gry wideo - ocenił zaś wypowiedzi prezesa serwis GamesIndustry.biz. Przypomniano, że obecnie spółka posiada udziały w aż 11 firmach tworzących gry wideo.

Przedsiębiorstwo w pełni kontroluje dewelopera Riot Games ("League of Legends"), posiada ponad 84 proc. udziałów w Supercell ("Clash of Clans"), ponad 80 proc. w Grinding Gear Games ("Path of Exile"), 40 proc. akcji Epic Games ("Fortnite"), ponad 14 proc. udziałów w Glu Mobile, 11 proc. udziałów w Bluehole ("PlayerUnknown's Battlegrounds"), po 5 proc. udziałów w Activision Blizzard, Ubisoft i Paradox Interactive oraz niejawny procent udziałów w firmie Miniclip.

Najnowszym dodatkiem do portfolio gier koncernu było zaś wykupienie 10-proc. udziałów producenta Sumo Digital w listopadzie - przypomniał serwis.