Właściciel TikToka pozwany za naruszanie przepisów o ochronie prywatności dzieci

Chińska firma ByteDance, do której należy aplikacja TikTok, została pozwana za naruszanie amerykańskiego prawa o ochronie danych i prywatności dzieci w internecie (COPPA) - podał serwis The Verge. Nieprawidłowości miały zachodzić "co najmniej od 2014 roku".

Według serwisu złożony przeciwko firmie pozew oskarża ByteDance o nielegalne gromadzenie danych z aplikacji Musical.ly (w 2017 roku zakupionej przez firmę i przemianowanej na "TikTok") od użytkowników młodszych niż 13 lat bez zgody ich rodziców lub opiekunów, a także sprzedaż tych informacji zewnętrznym reklamodawcom.

Obowiązujące w USA prawo ochrony danych osobowych i prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA) zabrania platformom internetowym gromadzenia danych osób małoletnich bez uzyskania wyraźnej zgody ich opiekunów prawnych. Naruszenie tych przepisów naraża dopuszczające się nadużyć firmy na kłopoty m.in. ze strony organów takich, jak Federalna Komisja Handlu (FTC).

Przedstawiciele TikToka poinformowali w odniesieniu do sprawy, że "firma jest świadoma oskarżeń zawartych w pozwie już od pewnego czasu. Jakkolwiek z dużą częścią tez w nim zawartych się nie zgadzamy, współpracujemy ze stronami, by rozwiązać sporne kwestie". Zapewnili, że wypracowane rozwiązania zostaną wkrótce ogłoszone opinii publicznej.

The Verge odnotował, że to kolejne oskarżenie wysunięte przeciwko chińskiemu start-upowi będącemu właścicielem platformy wideo cieszącej się popularnością wśród młodzieży. Część amerykańskich polityków uważa, że aplikacja przekazuje dane użytkowników z USA chińskiemu rządowi, a także cenzuruje treści krytyczne wobec polityki Pekinu. Audytem programu pod kątem ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego USA zajmuje się obecnie amerykańskie wojsko, które korzystało z TikToka do celów rekrutacyjnych.

Sama firma ByteDance w przeszłości była już oskarżana o naruszanie przepisów COPPA. Wcześniej w tym roku wypracowano w sprawie, której stroną była FTC, ugodę wartą 5,7 mln USD.