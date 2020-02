Wielka Brytania chce mieć własne regulacje ochrony danych osobowych

Wlk. Brytania chce stworzyć własne regulacje ochrony danych osobowych i po brexicie ustanowić "suwerenną" kontrolę nad tą dziedziną - donosi serwis Euractiv cytując wypowiedzi brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, stojące w sprzeczności ze stanowiskiem Brukseli.

Szef brytyjskiego rządu w pisemnym oświadczeniu przekazanym Izbie Gmin zapowiedział, że Zjednoczone Królestwo opracuje "oddzielne i niezależne" zasady prawne dotyczące szeregu zagadnień, w tym ochrony danych osobowych. Zapewnił, że jego gabinet będzie starał się dochować najwyższych standardów w pracy nad nowymi regulacjami.

Podczas konferencji prasowej Johnson oświadczył, iż Wielka Brytania nie widzi potrzeby wiązania się w tych kwestiach umową z UE. "Odzyskamy pełną, suwerenną kontrolę nad naszymi granicami, imigracją, konkurencją, regułami dotacji, zamówień publicznych i ochrony danych osobowych".

Komisja Europejska tymczasem wydała szereg rekomendacji dla otwarcia negocjacji handlowych z Wielką Brytanią, w których podkreślono wcześniejsze obustronne deklaracje dotyczące utrzymania i kontynuacji starań w zakresie przestrzegania istniejących unijnych zasad ochrony danych osobowych (RODO, ang. GDPR), do których zostało dostosowane prawo brytyjskie.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to regulacja, która wyznaczyła podstawowe wymagania i standardy w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także stworzyła minimalne wymagania dotyczące ochrony prywatności w przypadku transferów danych obywateli UE poza granice bloku.

Brytyjska sekretarz ds. cyfrowych Nicky Morgan w styczniu zasugerowała, że kierunek, jaki jej kraj obierze po brexicie w ramach realizacji tzw. Narodowej Strategii Danych to "pełne i odpowiedzialne wykorzystanie potencjału danych na rzecz społeczeństwa i organizacji w całej Wielkiej Brytanii". Aktywiści działający w Zjednoczonym Królestwie na rzecz ochrony prywatności obawiają się, że kraj nie będzie spełniać wyznaczonych przez unijne regulacje standardów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia obustronnej umowy o adekwatności. Oznaczałoby to utrudnienia np. transferów danych pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią.