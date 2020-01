Wlk.Brytania: Dochodzenie ws. cyberataku na największą sieć kantorów Travelex

Londyńska policja wraz z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) Wlk. Brytanii wszczęły dochodzenie ws. cyberataku na największą sieć kantorów Travelex. Hakerzy domagają się okupu w zamian za nieujawnianie danych wrażliwych klientów tej firmy.

Jak pisze w środę dziennik "Financial Times", służby potwierdziły wszczęcie postępowania. Do ataku hakerskiego na Travelex doszło w Nowy Rok. Systemy komputerowe firmy zostały sparaliżowane działaniem oprogramowania szyfrującego, w wyniku czego jej pracownicy musieli rozpocząć obsługę zleceń w tradycyjny sposób, bez użycia elektroniki.

Cyberprzestępcy domagają się od sieci kantorów zapłaty okupu, który ma gwarantować, że wrażliwe dane klientów Travelexu, w tym - numery kart kredytowych i inne informacje finansowe - nie będą publikowane w internecie.

Według doniesień brytyjskiego nadawcy publicznego BBC do ataku na Travelex przyznaje się gang cyberprzestępczy Sodinokibi, który skontaktował się z kilkoma dużymi redakcjami, przekazując również informacje na temat wysokości żądanej kwoty - hakerzy domagają się od firmy zapłaty 6 mln dolarów. Jak przekazali mediom, po raz pierwszy włamali się do sieci Travelexu pół roku temu. Dotknięta atakiem firma potwierdziła te informacje, dodając, iż oprogramowanie szyfrujące, z użyciem którego została zaatakowana, to wirus REvil.

Aktywność grupy Sodinokibi przez ekspertów z branży cyberbezpieczeństwa była wcześniej łączona z działalnością cyberprzestępców sponsorowaną przez Iran.