Wielka Brytania ponownie prześwietli Huaweia ws. budowy 5G

Rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął nowy audyt w sprawie wpływu dopuszczenia chińskiego koncernu Huawei do budowy sieci 5G na bezpieczeństwo kraju. Decyzja zapadła po nałożeniu na tę firmę nowych sankcji uzasadnianych przez Stany Zjednoczone względami bezpieczeństwa - donosi serwis BBC.

W styczniu 2020 roku Wielka Brytania zdecydowała się dopuścić częściowo Huawei do budowy elementów sieci 5G pozbawionych znaczenia krytycznego i tym samym oparła się naciskom ze strony USA - przypomina BBC.

Rzecznik rządu w specjalnie przygotowanym oświadczeniu na temat nowego audytu zakomunikował, że "bezpieczeństwo i odporność naszej sieci to kwestie najważniejsze". Jak dodał, "podążając za ogłoszeniem przez USA kolejnych sankcji przeciwko Huaweiowi, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) przyjrzy się uważnie wpływowi, jaki (udział tej firmy w budowie infrastruktury 5G) może wywrzeć na brytyjskie sieci".

Wprowadzone przez USA sankcje wykluczają możliwość korzystania przez Huaweia z amerykańskich technologii i oprogramowania do projektowania części elektronicznych produkowanych przez ten koncern.

Amerykańskie ministerstwo handlu uważa, że chińska firma omija wprowadzone w ubiegłym roku regulacje zobowiązujące ją do uzyskiwania licencji za każdym razem, gdy chce współpracować z podmiotami z USA. Sposobem na ominięcie wprowadzonych regulacji i obostrzeń miało być wykorzystanie przez Huaweia amerykańskiego sprzętu do produkcji elementów elektronicznych w fabrykach zlokalizowanych w innych krajach - pisze BBC.

W odpowiedzi na wszczęty przez brytyjski rząd nowy audyt bezpieczeństwa, wiceprezes Huaweia Victor Zhang powiedział, iż priorytetem firmy "pozostaje dalsze udostępnianie bezpiecznej sieci 5G w całej Wielkiej Brytanii". Jak dodał, Huawei "cieszy się z możliwości dyskusji z NCSC na temat wątpliowści, które może mieć ta agencja i ma nadzieję na kontynuację bliskiej relacji współpracy, która trwała ostatnie 10 lat".

Krytycy dopuszczenia Huawei do budowy sieci 5G uważają, że wykorzystanie sprzętu tej firmy stanowi ryzyko ze względu na możliwość użycia go przez Pekin do celów szpiegowskich, a nawet sabotażu sieci telekomunikacyjnych.