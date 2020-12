Wlk. Brytania: Sprzedaż nowych aut spadła o ponad 27 proc.

Sprzedaż nowych samochodów w Wielkiej Brytanii spadła w listopadzie o 27,4 proc. w ujęciu rok do roku – informuje w piątek Reuters.

Agencja zwraca uwagę na fakt, że duża część miesiąca, którego dotyczą najnowsze dane, przypadła na spowodowany sytuacją epidemiczną kraju lockdown, podczas którego salony samochodowe były zamknięte.

Ogólna liczba sprzedanych w listopadzie w Wielkiej Brytanii aut wyniosła 113 781 egzemplarzy. Ogłaszające dane Stowarzyszenie Producentów i Sprzedawców Motoryzacyjnych (Society of Motor Manufacturers and Traders - SMMT) podkreśla istotny udział w tym wyniku sprzedaży internetowej "click and collect" (kliknij i odbierz) oraz opcji dostawy samochodu.

"Po zatwierdzeniu szczepionki (na COVID-19 - PAP) poziom zaufania konsumentów i przedsiębiorców może się tylko poprawiać, zapewniając branży więcej optymizmu na przełom roku" - stwierdził dyrektor zarządzający SMMT Mike Hawes.