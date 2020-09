Włochy wszczęły postępowanie antymonopolowe wobec Apple'a, Google'a i Dropboksa - informuje w poniedziałek agencja Reutera. Przedmiotem dochodzenia mają być "nieuczciwe" zdaniem włoskiego organu warunki korzystania z usług chmurowych tych firm.

Włoski urząd antymonopolowy (AGCM) poinformował, że na postępowanie składa się sześć oddzielnych dochodzeń wszczętych w związku z napływającymi w sprawie nieuczciwych warunków korzystania z usług tych koncernów skargami.

Usługi, o których mowa, to Google Drive, Apple iCloud i Dropbox (usługa o tej samej nazwie, co firma ją oferująca) - pozwalają one użytkownikom na przechowywanie plików w chmurze.

Regulator podkreślił, że postępowanie skupi się nie tylko na kwestiach zapisów warunkujących korzystanie z usług, ale również zajmie się możliwymi naruszeniami obowiązujących we Włoszech przepisów o ochronie praw konsumentów.

Wszystkie trzy firmy oferujące swoje produkty chmurowe mają postępować nieuczciwie przede wszystkim poprzez gromadzenie danych użytkowników na potrzeby komercyjne bez wcześniejszego uzyskania ich ważnej zgody na ten cel, a także bez należytego informowania ich o tym fakcie.

Dropbox jest również oskarżany o brak jasnej komunikacji zasad w umowie z użytkownikiem, w tym - dotyczących sposobu jej rozwiązania.

Nieuczciwe zapisy w warunkach korzystania z usług trzech firm mają obejmować również zastrzegane przez usługodawców prawo do bezwzględnych decyzji odnośnie zawieszania dostępności usług lub przerw w ich świadczeniu, a także braku zdefiniowania odpowiedzialności za ewentualne straty dokumentów przechowywanych przez użytkowników w chmurze. Ostatecznie włoski organ zarzuca firmom, że dominującym językiem warunków korzystania z usług jest angielski, podczas gdy dostępność tekstu w języku włoskim pozostaje niewielka.