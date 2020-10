Włochy wszczęły śledztwo wobec Google'a

Włoskie organy antymonopolowe wszczęły wobec Google'a śledztwo. Dotyczy ono dominującej pozycji koncernu na rynku reklamy internetowej i nieuprawnionego budowania przewagi w tym segmencie - informuje Agencja Reutera.

Według włoskich urzędników amerykańska firma do budowy swojej dominującej pozycji wykorzystuje przewagę wynikającą z posiadania ogromnych ilości danych pozyskiwanych ze swoich usług cyfrowych. Ich użycie do analityki pozwalającej na budowę dominacji rynkowej sprawia, że inne firmy mają znacząco utrudnioną konkurencję bądź w praktyce nie mogą rywalizować z Google'em w uczciwy sposób - wskazują regulatorzy.

Cytowani przez agencję Reutera urzędnicy poinformowali, że we współpracy z włoską policją skarbową we wtorek przeprowadzili przeszukania w niektórych biurach koncernu zlokalizowanych w kraju.

To nie pierwsze problemy Google'a z włoskimi regulatorami. W maju 2019 roku przeciwko koncernowi z Mountain View wszczęto we Włoszech dochodzenie antytrustowe, którego podstawą była odmowa Google'a dotycząca dopuszczenia aplikacji Enel X Recharge do pracy na platformie Android Auto. Twórcy programu, Enel Group, to utworzona w 1962 r. firma energetyczna, w której większościowym udziałowcem jest włoskie ministerstwo gospodarki i finansów.

Google jest obecnie przedmiotem postępowań antymonopolowych w kilku krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Na początku minionego tygodnia resort sprawiedliwości USA wraz z 11 prokuraturami stanowymi złożył pozew antytrustowy względem koncernu. Spółka skrytykowała pozew w oświadczeniu jako "głęboko wadliwy".