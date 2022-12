Włosi chcą mocniej wejść w polski sektor kosmiczny

W przestrzeni powietrznej i kosmicznej decydują się kwestie bezpieczeństwa. Włochy chcą współpracować gospodarczo z Polską w tych dwóch sektorach.

- Konflikt za polską granicą zmienił podejście do tematu bezpieczeństwa. Na przemysł musimy zacząć patrzeć nie tylko z punktu widzenia użytku cywilnego, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa i obrony - tłumaczy Laura Ranalli, Chargé d'affaires Ambasady Włoch.

Leonardo to jedna z najistotniejszych spółek lotniczych we Włoszech, która aktywnie inwestuje też w rozwiązania z dziedziny kosmonautyki i bezpieczeństwa. A do Leonardo należy też polski PZL Świdnik, w którym są rozwijane wszystkie projekty śmigłowcowe tej grupy.

Teraz, jak przyznaje w rozmowie z WNP.PL wiceambasador Włoch, pora na przemysł kosmiczny. Półwysep Apeniński to w sumie pięć dobrze funkcjonujących klastrów technologii kosmicznych.

- We Włoszech produkujemy wszystkie niezbędne komponenty wykorzystywane w sektorze aerospace. W Polsce ten sektor dopiero zyskuje na znaczeniu. Tu widzę możliwości do poszerzenia naszej współpracy również w kwestii powiększenia produkcji - mówi.

Laura Ranalli przyznaje, że ciągła rozbudowa siatki lotnisk w Polsce to „szansa do zacieśniania relacji gospodarczych między naszymi państwami”.

Posłuchaj całej rozmowy z Chargé d'affaires Ambasady Włoch.