Wodorowe ciężarówki Hyundaia w marcu wjadą na szwajcarskie drogi

50 wodorowych ciężarówek Hyundai Xcient H2 w marcu wjedzie na szwajcarskie drogi. Producent wskazuje, że kraj ten ma wielki potencjał w produkcji ekologicznego wodoru i planuje wprowadzenie 1,6 tys. tego typu pojazdów do 2025 r. - podała agencja Reutera.

Hyundai przekonuje, że elektryczne ciężarówki z dużymi ładunkami muszą być też wyposażane w znacznie większe i cięższe baterie. W górzystych regionach Szwajcarii dodatkowy ciężar może być problemem, dlatego lepiej mają się tam sprawdzić pojazdy użytkowe zasilane wodorem, cechujące się też dłuższym zasięgiem podróży - ok. 400 km bez tankowania.

Koreański producent samochodowy założył wraz z lokalnym start-upem H2 energy firmę leasingową ciężarówek HHM. W inicjatywie jako partner uczestniczy także Hydrospider - firma joint venture H2 Energy i lokalnego dostawcy gazu dla przemysłu Linde. Kolejnym partnerem jest firma energetyczna Alpiq.

Hydrospider ma się zająć wytwarzaniem wodoru dla ok. 40-50 ciężarówek Hyundaia w zakładzie elektrolizy wodoru o mocy 2 MW w Goesgen. W ramach rozszerzania floty placówka ma jednak zwiększać moc do 70 MW, a następnie do 100 MW w latach 2023-2025.

Pierwszym klientem HHM stanie się H2 Mobility Switzerland Association - grupa blisko 20 firm, do której należy m.in. największa krajowa sieć sklepów Migros, producent nabiału Emmi, sieć sklepów spożywczych Coop, a także operatorzy stacji paliwowych SOCAR i Tamoil.

Obecnie Hyundai polega na rządowych ulgach podatkowych na pojazdy wodorowe i własnym finansowaniu w rozwoju krajowego biznesu leasingowego. Usługa jest dzięki temu atrakcyjna ekonomicznie dla partnerów - użytkowników końcowych ciężarówek, stacji tankowania i dostawców wodoru. Firma nie zdradziła, ile dopłaca do inicjatywy.

Hyundai argumentuje, że Szwajcaria ma wielki potencjał w dziedzinie rozszerzania produkcji ekologicznego wodoru, ze względu na szerokie wytwarzanie prądu w elektrowniach wodnych. W kraju ponad 50 proc. prądu pochodzi z tego źródła.

Produkcja wodoru za pomocą elektrolizy z wody pochłania dużo energii, lecz nie wytwarza gazów cieplarnianych, jeśli pobiera prąd z ekologicznych źródeł - przypomniał Reuters.

Hyundai planuje wprowadzić podobne usługi leasingu w co najmniej dwóch kolejnych krajach jeszcze w 2020 r. Mogą to być m.in. Austria, Niemcy, Niderlandy czy Norwegia - ta ostatnia prawie całą niezbędna energię czerpie z elektrowni wodnych.

W skali globalnej koreański producent planuje do 2030 r. zainwestować 6,7 mld USD w rozwój technologii wodorowych.