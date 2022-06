Wołodymyr Zełenski w postaci hologramu pojawił się na kilku konferencjach technologicznych

Na odbywających się równolegle w kilku europejskich miastach konferencjach branży technologicznej gościem specjalnym był prezydent Ukrainy. Pojawił się w postaci trójwymiarowego hologramu i - nawiązując do "Gwiezdnych Wojen" - zachęcał do wspólnego pokonania Imperium oraz wsparcia odbudowy i rozwoju Ukrainy.

Od czasu ataku Rosji na Ukrainę prezydent Wołodymyr Zełenski niemal codziennie przemawia do obywateli Ukrainy i całego świata za pośrednictwem Internetu. Dzięki różnego rodzaju komunikatorom wystąpił w większości europejskich parlamentów, a także przed Kongresem USA, na szczycie NATO czy gali wręczenia nagród Grammy.

W czwartek 16 czerwca Wołodymyr Zełenski niespodziewanie był jednocześnie gościem specjalnym kilku europejskich konferencji branży technologicznej - The Next Web w Amsterdamie, VivaTech w Paryżu, Brilliant Minds w Sztokholmie, Founders Forum w Londynie, Super Return w Berlinie i Dublin Tech Summit w Dublinie. Tym razem nie było to jednak zwyczajne łączenie na żywo. Do przedstawicieli branży technologicznej przemawiał… hologram Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent, w koszulce nawiązującej do "Gwiezdnych Wojen", oczywiście w kolorze khaki, wzywał sektor technologiczny do wsparcia Ukrainy i udziału w jej odbudowie po rosyjskiej inwazji. Zapewniał, że jego kraj dysponuje znakomitymi specjalistami i jest gotowy na budowanie cyfrowej demokracji.

"Żyjemy w czasach ogromnych możliwości. To, że sztuczna inteligencja dorównuje ludzkiej, nie jest już science fiction. To nie nowinki, lecz rzeczywistość" - mówił prezydent Ukrainy. Zełenski w cyfryzacji upatruje możliwość zarówno współpracy z czołowymi światowymi liderami branży, jak i przełamania bariery pomiędzy władzą a obywatelami. Zapowiedział, że Ukraina zamierza zaproponować firmom współpracę na zasadzie lend-lease, jak Stany Zjednoczone pomagały krajom europejskim w drugiej wojnie światowej, co "może stać się kluczowym czynnikiem w zwycięstwie demokracji nad imperium, które nienawidzi wszystkiego, co nowoczesne".

Prezydent Zełenski zachęcał też firmy technologiczne do tego, aby wykorzystały swój potencjał do pomagania ludziom i chronienia instytucji podczas wojny - np. dzięki kształceniu na odległość, sztucznej inteligencji czy płatnościom za pomocą walut cyfrowych. "Żaden inny kraj na świecie nie da wam takiej szansy na wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii na poziomie państwowym. Ukraina to wasza szansa" - podkreślał. Na końcu dodał, że jego wystąpienie w postaci hologramu to nie jest jedyna rzecz z "Gwiezdnych Wojen", jaką wprowadzi w życie. "Pokonamy też Imperium" - zapowiedział Wołodymyr Zełenski.

Szczegóły programu lend-lease, który ma pomóc Ukrainie podnieść się po wojnie dzięki globalnej rewolucji cyfrowej, mają zostać przedstawione 4 i 5 lipca na poświęconej tej kwestii konferencji w szwajcarskim Lugano. (PAP Life)

agf/ gra/