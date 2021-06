Woodpecker zadebiutuje na NewConnect. "Dla rozwiązań cyfrowych nie ma barier"

Spółka technologiczna Woodpecker.co zakończyła publiczną ofertę sprzedaży akcji przez akcjonariuszy. Firma oferująca aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B przydzieliła wszystkie oferowane akcje o wartości 11 mln zł. 91 proc. z nich trafiło do dużych inwestorów, a pozostałe do małych. Stopa redukcji wyniosła niemal 56,1 proc.

Inteligentna automatyzacja

Jakie perspektywy na rynku mają tego typu firmy i gdzie mogą być przydatne technologie przez nie oferowane?- Myślę, że kluczem do sukcesu są dwa słowa: efektywność i automatyzacja. Usługi B2B, które oferują te dwie rzeczy, są obecnie bardzo pożądane. Automatyzacja oszczędza najważniejszą rzecz - czas, którego nie mamy, a sprawna automatyzacja zdejmuje nam głowy często monotonne procesy. Natomiast drugie słowo - efektywność łączy się z tym, jak automatyzacja przebiega i działa. A ta musi być „inteligentna”, uczyć się, podążać za nami i naszym biznesem. Jeżeli tak jest, zyskujemy efektywność i możemy się rozwijać - mówi Radosław Kaczmarek, dyrektor ds. strategii i właściciel firmy konsultingowej Melting Pot.Jak podkreśla, jeśli usługa SaaS oferowana przez Woodpecker.co zapewnia sprawną automatyzację, jest dobra podstawa, aby wierzyć w sukces i perspektywy dla firmy.- Pandemia udowodniła, że dla rozwiązań cyfrowych nie ma barier ani wyznaczonych stref działania. Każdy biznes chce działać sprawnie, rozwijać się, a zarazem dbać o klienta i relacje z nim. Może to robić również poprzez Internet dzięki możliwościom, jakie on oferuje. Pytanie nie brzmi więc, dla kogo są tego typu usługi, bo są praktycznie dla każdego, kto chce robić biznes, tylko jak przekonać firmy, aby z nich skorzystały i dzięki temu szybciej automatyzowały swoje procesy - dodaje ekspert.Według danych PwC, średnioroczny wzrost w latach 2017-2020 dla rynku SaaS kształtował się na poziomie ok. 15 proc.