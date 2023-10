Szwedzki Electrolux, jeden z największych na świecie producentów sprzętu AGD, w trzecim kwartale 2023 roku powrócił do rentowności, ale planuje zwolnic około trzech tysięcy pracowników.

Zysk netto spółki w okresie od lipca do września 2023 roku wyniósł 123 mln koron szwedzkich (11 mln dolarów), w porównaniu ze stratą w wysokości 605 mln koron w tym samym okresie ubiegłego roku. To jednak prawie cztery razy mniej od oczekiwań analityków.

Co więcej przychody spółki w ostatnim kwartale spadły do ​​33,43 miliardów koron z 35,24 miliardów koron rok wcześniej. To także gorzej od oczekiwań finansistów.

Nic wiec dziwnego, że spółka ogłosiła plany zwolnień w ramach programu cięć kosztów. Dotkną one około 3 tys. pracowników. Nie podano, gdzie dojdzie do redukcji. Warto podkreślić, że firma ma pięć zakładów w naszym kraju.

Oczekuje się, że program obniży koszty o 10-11 miliardów koron w 2024 r. w porównaniu z 2022 r., ale w czwartym kwartale spowoduje odpisy aktualizujące w wysokości 2-2,5 miliarda koron.

Od początku tego roku kapitalizacja spółki spadła o jedną trzecią i wynosi około 28,6 miliarda koron.