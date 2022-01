Wrocław: Start-up chce wprowadzić na rynek nieinwazyjny glukometr

Wrocławski start-up GlucoActive planuje w przyszłym roku wprowadzić na rynek niewielkie, stacjonarne urządzenie, które monitoruje stężenie glukozy we krwi przy wykorzystaniu zaawansowanych metod optycznych. Nieinwazyjny gukometr przeszedł już pozytywnie eksperyment medyczny.

Robert Stachurski, dyrektor GlucoActive, w rozmowie z PAP powiedział, że skonstruowane przez firmę urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru stężenia cukru we krwi przeszło pozytywnie eksperyment medyczny w niezależnej jednostce na próbie 60 pacjentów.

"Błąd pomiarowy jest taki sam jak w urządzeniach inwazyjnych, ale pomiar w naszym urządzeniu jest bezbolesny i nie ma żadnych nieudogodnień z nim związanych" - powiedział Stachurski. Dodał, że eksperyment medyczny wykazał też, że urządzenie jest bezpieczne w użyciu.

GlucoStation to niewielkie, stacjonarne urządzenie, które monitoruje stężenie glukozy we krwi przy wykorzystaniu zaawansowanych metod optycznych. Jak wskazują producenci, wystarczy jedynie przyłożyć do urządzenia rękę na kilka sekund. W tym czasie żyły w ręce zostają naświetlone wiązką o odpowiedniej długości fali, która umożliwia ustalenie poziomu cukru.

Stachurski dodał, że GlucoStation zostanie teraz poddany badaniom klinicznym, a firma do końca roku chce pozyskać wszystkie niezbędne certyfikaty do wprowadzenia urządzenia na rynek. "Liczymy, że w przyszłym roku urządzenie trafi do pierwszych klientów" - powiedział dyrektor.