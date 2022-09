Wrocławska firma skusiła Richarda Bransona

Wrocławski SatRev jako jedyny w Polsce samodzielnie produkuje satelity i wysyła je na orbitę pozaziemską. Chce realizować programy kosmiczne Zambii i Omanu, a jego ambicje sięgają poza orbitę - w głąb Układu Słonecznego, o czym WNP.PL mówi prezes firmy Grzegorz Zwoliński.

Na czym polega wasza współpraca z Bransonem?

- Branson zainwestował w ramach rundy B. Nasza współpraca rozwija się w kilku obszarach. Po pierwsze pracujemy nad tym, żeby stworzyć rozwiązanie dla misji kosmicznych. Virigin Orbit posiada usługę, która pozwala dostarczyć rakiety w każde miejsce w kosmosie w ciągu 72 godzin.

Jako SatRev chcemy dodać do tej usługi możliwość umieszczenia naszych satelitów w dowolnym miejscu w kosmosie, czyli tam, gdzie klient sobie tego zażyczy. Kolejnym obszarem współpracy jest rozwój tej usługi dla różnych krajów. Przy tej okazji współpracujemy z Omanem w Afryce czy z Australią.

Ostatnio był pan w Zambii i poinformowaliście, że będziecie realizować ich program kosmiczny. Jak to będzie wyglądać i jakie są szanse na finalizacje tego porozumienia?



- W trakcie mojej wizyty w Zambii, miałem przyjemność odbyć rozmowy z prezydentem tego kraju. Dotyczyły one współtworzenia programu kosmicznego oraz budowy stacji naziemnych oraz satelitów, które będą dostarczać kluczowych informacji dla branży rolnicznej.



Jesteście jedyną polską firmą, która produkuje samodzielnie satelity w Polsce, a potem wypuszcza je w przestrzeń kosmiczną. Czy jesteście w stanie wykonać w kraju wszystkie operacje, które składają się na budowę satelity, czy są jednak takie, które trzeba wykonywać za granicą?

- Komponenty elektroniczne, zarówno półprzewodnikowe, jak i pasywne, muszą być importowane z innych krajów, najczęściej przez pośredników z USA. Sam projekt, zarówno schemat, jak i projekt produkcyjny podsystemów powstaje u nas. Komponenty mechaniczne są również wytwarzane w Polsce - mamy tutaj dostęp do bardzo precyzyjnej obróbki.

- Przemysł kosmiczny zmienia się. Dziś odchodzi się już od produkcji dużych satelitów, szczególnie na niskich orbitach okołoziemskich. Wynika to przede wszystkim z faktu, że są one niepraktyczne i bardzo kosztowne. Skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że będziemy robić duże satelity, bo tak nie będzie. Raczej zamierzamy produkować nano- i mikrosatelity, czyli takie do 100-150 kg.

Rynek kosmiczny zmierza w stronę miniaturyzacji. Idealnym przykładem są komputery. Kiedyś zajmował on cały budynek, a teraz mamy laptopa na biurku i tyle. Na mini- i nanosatelitach można zamontować praktycznie każdy sensor, który jest potrzebny do obserwacji, komunikacji oraz nasłuchu Ziemi.

Chcemy mieć największą taką konstelację na świecie – ponad 1000 satelitów, które będą zbierały i dostarczały informacje

A jak wygląda wasza współpraca z programem Copernicus?



- Planujemy ją w przyszłości, ale najpierw musimy postawić cały nasz system odpowiedzialny za monitorowanie Ziemi, a później będziemy odsprzedawać dane, np. w ramach Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że kraje będą je od nas odkupować.

A jakie są wasze ambicje i plany?

- Nasza firma zajmuje się głównie pozyskiwaniem danych i ich sprzedażą. Wybraliśmy taką ścieżkę rozwoju, żeby mieć własne dane, a nie pozyskiwać je za pośrednictwem podmiotów trzecich. Chcemy mieć zintegrowane pionowo dane, żeby jak najbardziej zoptymalizować się kosztowo, aby można było stworzyć jak najbardziej wydajną konstelację obserwacyjną Ziemi.

Chcemy mieć największą taką konstelację na świecie – ponad 1000 satelitów, które będą zbierały i dostarczały informacje w sposób ciągły, na potrzeby krajów, organizacji i podmiotów biznesowych.

A jak oceniacie swoją kapitalizację w związku z waszymi planami rozwojowymi, czy jest dostateczna? Szukacie nowych inwestorów?

- Jeśli chodzi o kapitalizację, to uważamy, że w tym momencie jest taka, jak powinna. W przyszłym roku planujemy dopiąć kolejne kamienie milowe i zwiększyć naszą wycenę. W zasadzie, naszym celem jest jej potrojenie.

Na pokładzie mamy wielu inwestorów, którzy uwierzyli w naszą wizję oraz produkt. Aktualnie prowadzimy rozmowy, ale to nie czas i miejsce, aby zdradzać szczegóły. Należy jednak podkreślić, że sektor kosmiczny to bardzo kapitałochłonny sektor. Jako SatRev nie jesteśmy w stanie rozwijać naszego biznesu z kapitału pochodzącego z grantów czy pojedynczych umów, stąd też potrzeba poszukiwania większych rund finansowania.

Macie współpracę z Bransonem, a myśleliście o tym, żeby podjąć ją także z Elonem Muskiem?



- Musk prowadzi operacje na całkowicie innym poziomie niż my. Mieliśmy kontakty z jego prawą ręką. Także prócz tego, że oni mogą wysłać nasze satelity, nie mamy żadnych punktów styku ani ciekawego modelu współpracy, który moglibyśmy wykorzystać. Dlatego wybraliśmy współpracę z Virigin, z którym współpraca daje nam większe możliwości rozwoju i osiągnięcia sukcesu.

Na razie jesteście skoncentrowani na wysyłaniu satelitów i zbieraniu danych, a myślicie o rozwoju, poza tym obszarem?



- Tak. Mamy podpisaną umowę z Omanem, która dotyczy rozwoju ich programu Daleki Kosmos. Mam nadzieję, że niebawem zaczniemy ten projekt rozwijać, wraz z wysłaniem pierwszego omańskiego satelity na orbitę.



Daleki kosmos oznacza, że wysyłamy satelity poza obszar grawitacji Ziemi, czyli na przykład w okolice Księżyca, Marsa czy Wenus. Mamy być firmą, która przygotowuje dla Omanu całą misję. Będzie się na nią składało kilka elementów: wystrzał satelity, dolecenie do miejsca w Układzie Słonecznym, gdzie chcielibyśmy go umieścić, umieszczenie go na orbicie danego ciała niebieskiego i później operowanie i komunikacja Ziemia-satelita i pozyskiwanie informacji na potrzeby naukowców z Omanu. Chcemy przy tej okazji zaprosić do współpracy inne agencje kosmiczne i dostarczać dla nich dane z tej misji.

