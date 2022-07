Wrocławski SatRev coraz bliżej zambijskiego programu kosmicznego

Prezes polskiej spółki zajmującej się technologiami kosmicznymi rozmawiał dziś z prezydentem Zambii na temat przystąpienia do realizacji zambijskiego programu kosmicznego. Perspektywa współpracy jest coraz bliższa.

- Dzisiaj miałem zaszczyt odbyć kolejną rozmowę z prezydentem Zambii - Hakdeinde Hichilemą, na temat rozwoju przemysłu kosmicznego oraz współtworzenia pierwszego Programu Kosmicznego - powiedział prezes SatRev Grzegorz Zwoliński.



Rolą SatRevu byłoby zaprojektowanie, produkcja i wystrzelenie na orbitę okołoziemską konstelacji nanonsatelitów (od 1 do 10 kg) na pokładzie rakiety Virgin Orbit. Wrocławska spółka ma już doświadczenie w podobnych operacjach, bo wystrzeliła aż 10 z 14 polskich satelitów.



Satelity, które ma wystrzelić dla Zambii, znajdą się na niskiej orbicie okołoziemskiej i będą potrzebne do prowadzenia badań naukowych i obrazowania powierzchni Ziemi. Dane i obrazy, które zbierze satelita mają być analizowane cyfrowo przy użyciu takich technologii jak wizja komputerowa, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja.

Ich wykorzystanie pozwoli na detekcję niewidocznych schematów, identyfikacje trendów i przewidywanie zagrożeń wywołanych przez zmiany klimatu, katastrofy naturalne czy też te związane z działalnością człowieka.



- Współpraca z polską spółką pozwoli rozwijać przemysł i możliwości Zambii w zakresie przestrzeni kosmicznej. Rozmowy z prezydentem Zambii obejmowały również rozwój infrastruktury startowej i pomocniczej, produkcje nanosatelitów oraz zarządzanie misją czy też budowę stacji naziemnych. Celem rządu Zambii jest rozwój gospodarczy kraju, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii - czytamy w komunikacie firmy.



SatRev to wrocławska spółka założona w 2016 roku. Zajmuje się projektowaniem, budową i eksploatacją satelitów. Do 2026 roku zamierza zbudować konstelację ponad 1000 satelitów, które mają obserwować Ziemię w czasie rzeczywistym. W październiku 2019 roku powołała do życia Virgin Orbit, czyli konsorcjum złożone z tuzina polskich uczelni, aby przygotować i przeprowadzić pierwszą w świecie dedykowaną, komercyjną misję na Marsa.