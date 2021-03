Wsparcie rozwoju 5G w planie odbudowy przedmiotem konsultacji z rynkiem

Zakres i zasady wsparcia rozwoju sieci 5G w ramach Krajowego Planu Odbudowy to przedmiot konsultacji z rynkiem - powiedział sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski. Zaznaczył, że projekty będą wybierane w trybie konkursu.

Jesteśmy w momencie, gdy następuje zmiana modelu funkcjonowania operatorów telekomunikacyjnych - powiedział Marek Zagórski.

Część z nich sprzedaje infrastrukturę po to, żeby kupować odpowiednie usługi stwarzające możliwość świadczenia przez nich dalej usług detalicznych - podkreślił.

Zależy nam na takim ukierunkowaniu wsparcia, które spowoduje, że ta sieć będzie dostępna zwłaszcza na obszarach defaworyzowanych, tam gdzie inwestycje komercyjne nie będą miały szansy realizacji w szybkim tempie - dodał.

Zagórski uczestniczył we wtorek w dyskusji dotyczącej transformacji cyfrowej w ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy. Pytany o szczegóły wsparcia rozwoju sieci 5G, przewidzianego w projekcie KPO, powiedział, że zasady i zakres tego wsparcia będą "przedmiotem konsultacji z rynkiem".

Jak wyjaśniał, chodzi także o to, iż "jesteśmy w momencie, gdy następuje zmiana modelu funkcjonowania operatorów telekomunikacyjnych, część z nich sprzedaje infrastrukturę po to, żeby kupować odpowiednie usługi stwarzające możliwość świadczenia przez nich dalej usług detalicznych".

"To będziemy jeszcze konsultowali z operatorami, natomiast wiem, na czym nam zależy: na takim ukierunkowaniu tego wsparcia, które spowoduje, że ta sieć będzie dostępna zwłaszcza na obszarach defaworyzowanych, tam gdzie inwestycje komercyjne nie będą miały szansy realizacji w szybkim tempie" - podkreślił.

"To jest dokładnie tak samo, jak gdy mówimy o rozwoju sieci światłowodowej, w którym dofinansowujemy inwestycje, które z punktu widzenia komercyjnego mogą być mało albo kompletnie nieopłacalne. I tak samo chcemy zrobić w tym przypadku: będziemy dofinansowywać wszystkie te projekty, które spowodują, że w mniejszych miejscowościach ta sieć będzie mogła być dostępna szybciej" - opisywał.

Zapowiedział również, że projekty z zakresu rozwoju sieci 5G będą wybierane w trybie konkursu.

Zagórski zwrócił też uwagę, że istotna dla skutecznego wdrożenia KPO będzie reforma prawa. "My musimy nie tylko rozwijać infrastrukturę, nie tylko rozwijać e-usługi, ale żebyśmy mogli zrobić krok dalej, musimy m.in. mieć prawo, które pozwoli przyspieszyć ten rozwój, albo prawo, które nie będzie blokowało tego rozwoju" - podkreślił. "Bez zmiany prawa (...) nie będziemy mieć efektów dużego przyspieszenia, które chcemy, jeśli chodzi o KPO, nie będziemy mogli wdrożyć polityk sektorowych, np. dot. sztucznej inteligencji" - powiedział. Zaznaczył, że chodzi m.in. o nowelizację ustawy o informatyzacji, nad którą trwają prace.

Do 2 kwietnia trwają prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje społeczne dotyczące projektu Krajowego Planu Odbudowy. KPO to dokument, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wskazuje on przeznaczenie 23,9 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek na konkretne reformy, programy i inwestycje. W każdym planie krajowym co najmniej 20 proc. budżetu ma być przeznaczone na działania w dziedzinie cyfryzacji.

Według KPRM, w ramach Krajowego Planu Odbudowy planowane są m.in. wyeliminowanie wykluczenia cyfrowego i całkowitego braku dostępu do internetu oraz zwiększenie dostępności e-usług publicznych.

Prowadzone będą również inwestycje związane z upowszechnianiem dostępu do usług bezprzewodowych wysokiej jakości, w tym w standardzie 5G. Planowane jest także wdrażanie takich technologii, jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków (blockchain) czy rozwój Internetu Rzeczy (IoT).

Podnoszone będą kompetencje cyfrowe Polaków, a celem realizacji tego działania planowane jest powołanie eksperckiego Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, a także szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej pozwalające na wykonywanie pracy w trybie zdalnym z wykorzystaniem platform, szkolenia dla obywateli w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych np. w e-usługach administracji, jak również wsparcie kompetencji na rynku pracy skierowane do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób poszukujących pracy, które utraciły ją w wyniku pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 r. Działania edukacyjne mają być również kierowane do seniorów, dla których barierą we włączeniu cyfrowym jest zbyt niski poziom kompetencji.

Ponadto wspierana ma być cyfrowa infrastruktura szkół i rozwój kompetencji kadr nauczycielskich.

W ramach KPO rozbudowywana ma być również infrastruktura przetwarzania danych i dostarczania usług cyfrowych przez rozwój chmury obliczeniowej w ramach Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa oraz modernizację i wzmocnienie infrastruktury przetwarzania danych. Powstanie m.in. Krajowe Centrum Przetwarzania Danych, które będzie siecią ośrodków obliczeniowych zabezpieczających ciągłość przepływu danych na potrzeby systemów IT m.in. finansów, rejestrów państwowych i sądowych czy chmury rządowej oraz ochrony zdrowia.

Zwiększane ma być bezpieczeństwo informatyczne przez budowę sieci siedmiu regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego. Powstanie również sześć sektorowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe CSIRT, a także wzmocniony zostanie potencjał modernizacji infrastruktury podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz innych podmiotów kluczowych, tj. operatorów infrastruktury krytycznej, dostawców usług cyfrowych, jednostek ochrony zdrowia i małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie w ramach KPO uzyska cyfryzacja opieki zdrowotnej, dzięki czemu poprawione zostanie funkcjonowanie podmiotów leczniczych i podniesiona efektywność udzielania świadczeń medycznych - twierdzą urzędnicy. Wytworzone mają zostać rozwiązania telemedyczne, które następnie zostaną zintegrowane z dostępnymi systemami e-zdrowia. Rozwijane mają być również publiczne usługi tego rodzaju.

Wsparcie uzyska także cyfryzacja transportu poprzez rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych na drogach krajowych, systemów zarządzania ruchem i komunikacją kolejową, a także wdrożenie rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, które mają sprzyjać intermodalnej integracji transportu.

Zapowiedziano także wsparcie inwestycji w inteligentną infrastrukturę energetyczną. Chodzi o tzw. smart gridy, które będą realizowane przez rozbudowę systemu monitorowania jakości energii elektrycznej oraz wdrożenie Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Planowane są również inwestycje w tzw. inteligentne miasta i wioski (smart city, smart village), które obejmują m.in. budowę systemów zarządzania infrastrukturą adaptacji do zmian klimatycznych.