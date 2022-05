Wsparcie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski. NCBR ogłasza dziewiąty konkurs GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Ogłoszony właśnie przez NCBR dziewiąty konkurs obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki rozwojowe: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu, obszar pułapki braku równowagi, obszar pułapki demograficznej, obszar pułapki słabości instytucji.

- Dzięki wzmożonej pracy naukowej, możliwa jest realizacja projektów na rzecz społeczeństwa

i gospodarki. Stymulujemy więc obszary, które wymagają podjęcia niezbędnych działań. Poprzez realizację programu GOSPOSTRATEG chcemy zagospodarować luki w ważnych obszarach, niezbędnych do rozwoju kraju – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR. Istotą programu jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki – dodaje dyrektor Kopoczek.

Dla kogo i na jakie prace?

Dziewiąty konkurs na projekty otwarte kierowany jest do konsorcjów. W ich skład muszą wchodzić jednostka naukowa i przedsiębiorca lub dwie jednostki naukowe a także co najmniej jeden podmiot, który ma zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu tj. m.in. ministerstwa, instytucje administracji rządowej, urzędy marszałkowskie, agencje wykonawcze, miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, jak również fundacje i stowarzyszenia.

Projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe przy czym w ramach konkursu NCBR zapewni wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe (faza A), aż do prac przedwdrożeniowych (faza B), które są obowiązkowe w projekcie.

Budżet konkursu to 80 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 8 mln zł. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Wartość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych nie może przekroczyć 35% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy B może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 20 czerwca do 20 września 2022 r. do godziny 16:00. Wnioskodawcy mogą składać wnioski za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Nabór wniosków rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do 20 września 2022 roku.

Zakres tematyczny konkursu

Tematy w ramach programu Gospostrateg podzielone są na cztery obszary:

Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu w tym: rozwój wiedzy i kompetencji społeczeństwa, mechanizmy budowy innowacyjności i konkurencyjności; nierówności społeczne a dynamika rozwoju gospodarczego, społeczeństwo innowacyjne; rozwój kapitału społecznego;

Obszar pułapki braku równowagi w tym zagadnienia: umiędzynarodowienie gospodarki; usieciowienie gospodarki;

Obszar pułapki demograficznej w tym zagadnienia: wyzwania dla polityki rodzinnej wynikające ze zmian demograficznych społeczeństwa; rozwój technologiczny w przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym ze starzenia się społeczeństwa; zmiany w organizacji systemu zabezpieczeń społecznych; wyzwania dla polityki zdrowotnej; wyzwania dla polityki rynku pracy; wyzwania dla polityki migracyjnej;

Obszar pułapki słabości instytucji w tym zagadnienia: charakter, kierunek i skala reform instytucjonalnych sprzyjających zwiększeniu efektywności instytucji publicznych i odpowiedzialnemu rozwojowi; proaktywne instytucje w kontekście najważniejszych wyzwań rozwojowych; standardy technologiczne niezbędne do efektywnego funkcjonowania rynków i obszarów polityk publicznych w warunkach cyfryzacji; mechanizmy kształtowania społeczeństwa obywatelskiego; wypracowanie nowych narzędzi w zakresie waloryzacji, ochrony i udostępniania zasobów dziedzictwa narodowego uwzględniających potrzeby gospodarki oraz administracji państwowej i samorządowej, a także nowe możliwości cyfryzacji; wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zwiększania efektywności instytucji publicznych i polityk publicznych; wyzwania dla polityki naukowo-technologicznej i innowacyjnej w obliczu pułapki przeciętnego dochodu;

„Sellfood”, „Zaginieni” i inne czyli projekty wsparte w programie

NCBR realizuje program Gospostrateg od 2018 roku. Od tego czasu dofinansowanie otrzymało już szereg innowacyjnych projektów. Jednym z nich jest „Platforma żywnościowa” rozwijana przez konsorcjum w składzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (lider), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego.

Efektem realizacji projektu o akronimie SELLFOOD było wypracowanie rozwiązań umożliwiających uruchomienie, przez podmioty prowadzące na rynku polskim działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i towarami giełdowymi elektronicznej platformy obrotu (platforma żywnościowa). Ponadto stworzono m.in. propozycje nowych regulacji prawnych dotyczących magazynów autoryzowanych uczestniczących w obrocie na platformie żywnościowej, jak również dokumenty operacyjne dla platformy żywnościowej w postaci regulaminów, umów, warunków uczestnictwa. Przeprowadzono również pilotaż platformy żywnościowej w formule rynku SPOT dla pszenicy i żyta. Przewiduje się rozwój platformy w formule kontraktów terminowych oraz dla innych grup produktów rolno-spożywczych: kukurydzy, rzepaku, cukru, mleka w proszku, soku jabłkowego, wołowiny. Operatorem platformy w Polsce jest Towarowa Giełda Energii SA. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 11.070.205,00 zł.

Innym ciekawym przykładem projektu wspartego w ramach programu Gospostrateg jest ten o akronimie „Zaginieni”, polegający na opracowaniu systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych. Za projekt odpowiada konsorcjum w składzie Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych (lider), Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Jako najważniejsze efekty projektu należy podać m.in.: określenie przyczyn i skali zaginięć, a także skutków psychologicznych i prawnych z tym związanych; określenie skutecznych sposób poszukiwań i identyfikacji zaginionych osób oraz współpracy służb zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych; opracowanie poradników prawnych dla bliskich osób zaginionych, tj. 24 poradniki z zakresu prawa cywilnego, 16 z zakresu prawa administracyjnego, 6 z zakresu prawa karnego, 4 z zakresu prawa międzynarodowego; zbudowanie systemu informatycznego (Baza Danych Ludzi Zaginionych – www.zaginieni.pl) dla Fundacji ITAKA służącemu usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji osób zaginionych oraz wsparciu członków rodzin i bliskich osób zaginionych. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 4.838.292,00 zł.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin IX konkursu oraz wzór wniosku o dofinansowanie

są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--ix-konkurs-na-projekty-otwarte

Pytania dotyczące konkursu można kierować poprzez Punkt Informacyjny Centrum www.gov.pl/web/ncbr/punkt-informacyjny.

Dane kontaktowe:

adres e-mail: info@ncbr.gov.pl

numery telefonów: +48 22 39 07 170, +48 22 39 07 191

Szczegóły dotyczące oferty NCBR na stronie: gov.pl/ncbr.