Wspierany przez Alibabę producent pojazdów elektrycznych zebrał 500 mln USD

Wspierany m.in. przez holding Alibaba Group chiński producent pojazdów elektrycznych Xpeng Motors pozyskał ok. 500 mln dolarów w ostatniej rundzie finansowania. Środki mają zostać wykorzystane do dalszych prac nad technologią autonomicznej jazdy.

Kierowana przez He Xiaopenga spółka Xpeng Motors działa na rynku od sześciu lat. W dwóch fabrykach na terytorium ChRL powstają elektryczne SUV-y G3 oraz wyposażone w rozwiązania autonomicznej jazdy sedany P7. Do czerwca Xpeng dostarczył do klientów końcowych 19 376 swoich SUV-ów na baterie. Zgodnie z informacją przekazaną mediom przez chińską firmę, jej obecne działania koncentrują się na rozwoju rozwiązań z zakresu autonomii jazdy oraz na rozbudowie sieci sprzedażowej. Do końca roku w Chinach ma działać ok. 200 salonów Xpenga.

Jak odnotowuje w poniedziałek agencja Reutera, w ostatniej, wartej prawie 500 mln USD rundzie finansowania chińskiego start-upu motoryzacyjnego wzięły udział takie fundusze inwestycyjne, jak: Aspex, Coatue, Hillhouse oraz Sequioa Capital. W przeszłości firmę wsparły również m.in. holding technologiczny Alibaba Group oraz producent smartfonów Xiaomi.

Xpeng nie zaktualizował swojej wyceny, jednak według informatorów agencji przy okazji poprzedniej, wartej 400 mln USD rundy finansowania w listopadzie 2019 r. inwestorzy mieli szacować wartość spółki na blisko 4 mld USD.

Na świecie panuje obecnie wzmożone zainteresowanie inwestorów dostawcami pojazdów niskoemisyjnych, co ma związek z zaostrzaniem przepisów o ochronie środowiska w kolejnych krajach, w tym w Chinach. Część państw, m.in. Niemcy, zdecydowało się na wsparcie elektromobilności w ramach pakietów pomocowych dla gospodarki osłabionej w następstwie pandemii COVID-19.

Mimo podejmowanych przez rząd w Pekinie starań, sprzedaż pojazdów zelektryfikowanych (na baterie, wodorowe ogniwa paliwowe lub hybryd plug-in) w Chinach pogarsza się. W czerwcu odnotowano 12 miesiąc spadków z rzędu - zauważa Reuters.