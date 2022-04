Wspólne maszty pomogą upowszechnić 5G w Polsce

Tylko w 2021 roku Cellnex Telecom zainwestował w Polsce ponad 10 miliardów złotych oraz zobowiązał się zainwestować do 8,5 miliarda złotych w ciągu najbliższych 10 lat. Po przejęciu infrastruktury od Playa i Plusa firma jest właścicielem około 15,5 tysiąca lokalizacji (wież telekomunikacyjnych i anten) w Polsce.

- Outsourcing infrastruktury telekomunikacyjnej to dobry kierunek, jeśli chcemy przyspieszyć cyfryzację Polski - mówi dyrektor zarządzający Cellnex Poland Santiago Argelich Hesse.

- Zamiast kilku wież i masztów w danej lokalizacji znajduje się jedna, współdzielona przez operatorów. Współpraca z operatorami to filar naszej działalności - dodaje.

Po przejęciu infrastruktury od Play i Plusa, należącego do Grupy Polsat, Cellnex jest właścicielem około 15,5 tysiąca lokalizacji, wież telekomunikacyjnych i anten, w Polsce. Po spełnieniu zobowiązań wobec Play i Plusa firma posiadać będzie około 21 tysięcy obiektów. Spółka działa na zasadach ścisłej neutralności, celem jest przejęcie infrastruktury, która nie była wcześniej współdzielona i sprawienie, by korzystało z niej jak najwięcej operatorów. Dotyczy to zarówno pasywnej części infrastruktury, jak i sieci transmisyjnej i nadajników radiowych. Dzięki takiemu podejściu Cellnex pomaga zmniejszyć bariery dostępu dla nowych operatorów, jak również poprawić dostępność usług telekomunikacyjnych w obszarach dotąd niewystarczająco pokrytych przez sieci telekomunikacyjne. Polska jest pierwszym krajem, w którym Cellnex zainwestował nie tylko w infrastrukturę pasywną, ale również aktywną.

- Chcemy być aktywnie zaangażowani w cyfrową modernizację Polski. Outsourcing infrastruktury telekomunikacyjnej to dobry kierunek, jeśli chcemy ją przyspieszyć, ponieważ pozwala operatorom telekomunikacyjnym skoncentrować się na swojej podstawowej działalności i wykorzystać zasoby do rozwoju nowych technologii, takich jak 5G. Zamiast kilku wież i masztów w danej lokalizacji znajduje się jedna, współdzielona przez operatorów. Współpraca z operatorami to filar naszej działalności, ale jesteśmy również liderem w budowie sieci prywatnych, w tym sieci łączności krytycznej. Wyznawana przez nas zasada neutralności oznacza, że na naszych masztach oferujemy miejsce każdemu, kto potrzebuje zainstalować tam swoje urządzenia, nie tylko operatorowi, ale tez podmiotowi publicznemu. Na przykład w Hiszpanii świadczymy usługi operatorom, ale też straży morskiej, administracji publicznej czy policji - powiedział WNP.PL dyrektor zarządzający Cellnex Poland Santiago Argelich Hesse.

Innym przykładem mogą być prywatne sieci przemysłowe, potrzebne w miejscach, w których nie wystarcza publiczna sieć telekomunikacji. Na przykład w porcie, który razem ze swoja logistyką i komunikacją wewnętrzną potrzebuje usługi na wymiar - niezawodnego połączenia Internetu Rzeczy, w kolejnictwie, przy budowie dróg i autostrad. Dzięki odpowiedniej łączności, nie tylko nie będziemy tracić zasięgu telefonicznego w tunelach, czy na zatłoczonych lotniskach i dworcach, ale też służby ratunkowe będą w stanie szybciej do nas dotrzeć w razie wypadku. By takie systemy tworzyć, wymagana jest współpraca pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

- Jeśli przyszłością transportu ma być transport autonomiczny, to już dziś planując inwestycje infrastrukturalne musimy zadbać o to, by zapewnić odpowiednią łączność - niezawodną, bezpieczną, o odpowiedniej przepustowości. Inaczej niemożliwe będzie wprowadzanie innowacyjnych i bardziej efektywnych rozwiązań. Cellnex projektuje od podstaw i wdraża między innymi rozwiązania DAS (Distributed Antenna System) czyli System Anten Rozproszonych, dzięki któremu można wyeliminować problemy związane z zasięgiem i przepustowościach w hubach komunikacyjnych na obszarach wiejskich i trudno dostępnych. Taki system umożliwia dostarczanie systemu komórkowego przykładowo w tunelach drogowych i kolejowych - mówi WNP.PL Santiago Argelich Hesse, który będzie uczestniczył w panelu " Budownictwo infrastrukturalne" 26 kwietnia podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) w Katowicach.

