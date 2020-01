Wspólny rynek danych UE ma przełamać dominację amerykańskich firm

Unia Europejska chce stworzyć silny wspólny rynek danych, żeby przełamać dominacje amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Facebook, Google i Amazon – wynika z dokumentów Komisji Europejskiej, na które powołuje się agencja Reutera.

Projekt KE zakłada m.in. zwiększenie dostępu do danych przemysłowych dla europejskich firm oraz regulację wykorzystywania danych przez duże koncerny, takie jak amerykański Facebook, Google czy Amazon.

UE chce wprowadzenia jasnych zasad co do transgranicznego wykorzystywania danych oraz interoperacyjności baz danych. Chce także umożliwić europejskim firmom bezpłatny dostęp do danych i statystyk w obszarze całej Unii Europejskiej i poluźnić bariery, utrudniające unijnym przedsiębiorcom swobodny dostęp do informacji. Trwają również prace nad przepisami, które miałyby utrudnić dużym platformom internetowym jednostronne narzucanie warunków dostępu do danych.

"Dzisiaj niewielka liczba firm ma dostęp do ogromnej ilości danych na całym świecie. To jest największa przeszkoda dla rozwoju młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, także europejskich, których działalność oparta jest na dostępie do danych. Tymczasem nasi konkurenci, tacy jak Chiny i Stany Zjednoczone bardzo szybko wprowadzają innowacje i projekty umożliwiające im dostęp do danych i ich wykorzystania" - podkreśloni w 25-stronicowym dokumencie KE.

Unijni legislatorzy mają nadzieję, że dzięki ułatwionemu dostępowi m.in. do danych przemysłowych i dotyczących innowacji technologicznych, UE będzie się szybciej rozwijać, co pomoże jej w konkurowaniu z amerykańskimi i chińskimi rywalami, którzy obecnie dominują na rynku.

Jak napisano w dokumencie, celem regulacji jest "stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni danych, prawdziwego jednolitego rynku danych". Propozycja KE zostanie oficjalnie przedstawiona 19 lutego br.