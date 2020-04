Współpraca ONZ z chińskim Tencentem budzi obawy o prywatność

Współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z chińskim koncernem Tencent, który miał zapewnić ONZ obsługę wideokonferencji na 75. rocznicę powstania organizacji, budzi obawy, m.in. dotyczące prywatności - donosi w piątek dziennik "Financial Times".

Organizacja Narodów Zjednoczonych wcześniej informowała, że współpraca z Tencentem ma jej umożliwić zorganizowanie wideokonferencji, w której aktywny udział będą mogły wziąć miliony osób z całego świata - przypomina dziennik. Tematem rozmów miały być m.in. prognozy dotyczące rozwoju globalnej sytuacji gospodarczej i społecznej na następne 25 lat oraz rola organizacji międzynarodowych w czasach kryzysów takich jak ten wywołany pandemią koronawirusa.

Koncern Tencent, który jest właścicielem multiplatformy WeChat, to firma dysponująca największym zasięgiem w mediach społecznościowych w Chinach. Tencent Meeting - usługa do obsługi wideokonferencji oferowana przez tę spółkę - każdego dnia ma ponad 10 mln aktywnych użytkowników, a jej międzynarodowa wersja VooV Meeting jest obecnie dostępna w ponad 100 krajach.

Współpraca ONZ z chińskim gigantem rodzi pytania aktywistów działających na rzecz prywatności - zwraca uwagę "FT". Dane uczestników wydarzenia będą przesyłane przez infrastrukturę Tencentu również w nieszyfrowanej formie, będą zatem widzialne dla firmy, która podobnie jak inne chińskie podmioty gospodarcze jest zobowiązana do spełniania żądań dostępu do informacji ze strony władz w Pekinie. Dane pozyskane w ten sposób mogą zostać wykorzystane np. do celów wywiadowczych.

"To nie tylko wielkie osiągnięcie dla Tencentu na polu PR [obsługa wideokonferencji ONZ - PAP], ale także normalizacja inwigilacji, jakiej dopuszczają się Chiny, przez ONZ" - zwraca uwagę wykładowca i aktywista związany z Chińskim Uniwersytetem w Hongkongu Lokman Tsui cytowany przez "FT". Jego zdaniem Tencent jest najważniejszym spośród podmiotów, które umożliwiają funkcjonowanie chińskiego systemu nadzoru elektronicznego.

"Financial Times" przypomina, że koncern ten w początkowych stadiach epidemii koronawirusa cenzurował informacje na temat nowego patogenu cyrkulujące w chińskim internecie. Według wielu analityków cenzura ze strony władz ograniczyła możliwości Chińczyków w zakresie zabezpieczenia się przed zagrożeniem, które w Państwie Środka zebrało ponad 3,3 tys. ofiar śmiertelnych.

ONZ argumentuje, że współpraca z zachodnimi firmami takimi jak Google czy Facebook przy organizacji wideokonferencji na 75-lecie organizacji nie jest możliwa, gdyż ich usługi są z kolei blokowane w ChRL.