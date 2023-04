Wśród załogi okrętu Vasa była kobieta

Jeden ze szkieletów, znalezionych w XVII-wiecznym okręcie Vasa, należał do kobiety – informuje strona Uniwersytetu w Uppsali.

Początkowo szkielet oznaczony jako G uznano za należący do mężczyzny, okazuje się jednak, że należał on do kobiety - opisuje profesorka genetyki sądowej, Marie Allen z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja).

We wraku olbrzymiego królewskiego galeonu Vasa, który zatonął wskutek błędów konstrukcyjnych w 1628 r., zaraz po wypłynięciu w swój dziewiczy rejs, znaleziono ok. 30 szkieletów. Nie wiemy, kim byli zmarli.

Wrak wydobyto w 1961 r., od tego czasu trwały intensywne badania archeologiczne, dotyczące jego zawartości.

"Analizy osteologiczne pozwoliły na odkrycie wielu szczegółów na temat ludzi, którzy zginęli na okręcie, takich jak ich wiek, wysokość, historia medyczna. Osteolodzy ostatnio, na podstawie badań miednicy, zaczęli podejrzewać, że szkielet G mógł należeć do kobiety" - opisuje Fred Hocker, dyrektor badań z Muzeum Vasa w Sztokholmie.

Od 2004 r. muzeum współpracuje z Uniwersytetem w Uppsali, badając zachowane na okręcie szczątki. "Badanie szkieletów z okrętu Vasa jest dla nas bardzo interesujące i stanowiące wyzwanie. Niezwykle trudno pobrać DNA z kości, która leżała w morzu przez 33 lata, ale nie jest to niemożliwe" - wyjaśnia Marie Allen.

Jak dodaje, już kilka lat temu nabrano podejrzeń, że szkielet G mógł należeć do kobiety, ponieważ w materiale genetycznym nie znaleziono śladów chromosomu Y. Naukowcy chcieli jednak potwierdzić te przypuszczenia.

Potwierdzono je dzięki współpracy z amerykańskim laboratorium wojskowym Armed Forces DNA Identification Laboratory w Delaware (USA), które specjalizuje się w identyfikacji ludzkich szczątków, zwłaszcza personelu wojskowego.

Badania potwierdziły, że szkielet należał do kobiety. Źródła historyczne wspominały o kobietach na pokładzie Vasy, te informacje zostały teraz potwierdzone w badaniach genetycznych.