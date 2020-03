Wszystkie sklepy Apple w Chinach ponownie otwarte

Wszystkie 42 sklepy Apple na terytorium Chin zostały w piątek ponownie otwarte – podają media. Na początku lutego wszystkie punkty zamknięto do odwołania z powodu epidemii Covid-19.

Od godziny 11 czasu chińskiego wszystkie sklepy Apple w Chinach obsługiwały klientów - potwierdził przedstawiciel koncernu.

Epidemia obniżyła lokalny popyt na telefony o ok. połowę. W lutym amerykański koncern sprzedał w ChRL poniżej pół miliona iPhone'ów - podała agencja Reutera, cytując opublikowane w tym tygodniu oficjalne dane rządowe.

Agencja Bloomberga zwróciła zaś uwagę, że niedziałające sklepy w Chinach były jednym z głównych powodów redukcji prognoz przychodów Apple za kwartał rozliczeniowy dobiegający końca 31 marca.

Bloomberg dodał, że firma stopniowo otwierała kolejne sklepy i w zeszłym tygodniu działało ich już 38. W piątek otwarto zaś pozostałe cztery.

W sklepach firmy na całym świecie wydzielane są dodatkowe miejsca, by można było unikać bliskich kontaktów z innymi, odwoływane są też organizowane tam warsztaty. Koncern zachęca także kadry do pracy zdalnej, jeśli jest to możliwe - wskazała agencja.

W tym tygodniu Apple zmuszone było do zamknięcia 17 sklepów na terytorium Włoch, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa w kraju.