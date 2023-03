Wszystko wisi na kablu. Bez analizy ryzyka nie warto inwestować

Odcięcie – to słowo budzi grozę u osób odpowiedzialnych w firmach za dostęp do energii oraz innych mediów czy usług, na przykład cyfrowych. Przypadek, wypadek, sabotaż lub... głupota mogą zachwiać firmą.

Awaria może dotknąć każdego, nawet, gdy ograniczamy ryzyko do minimum. Warto zabezpieczyć się przed stratami.

Wszystkie rozwiązania techniczne oraz procedury powinny być okresowo weryfikowane. Strestesty infrastruktury o kluyczowym dla firmy znaczeniu to dziś norma.

Konieczne jest opracowanie planów zarządzania i postępowania kryzysowego, a przede wszystkim – przeszkolenie kadry. "Czynnik ludzki" to najsłabsze ogniowo w ciągu pechowych zdarzeń.

Komunikacja zamieszkałych przez 14 tys. osób i położonych między Chinami a Tajwanem wysp Matsu opierała się na dwóch podwodnych kablach. Oba zostały przecięte, choć do dziś nie ustalono, czy było to celowe działanie, czy też pechowa koincydencja. Zdaniem tajwańskiej Narodowej Komisji ds. Komunikacji pierwszy kabel – już na początku lutego – przeciął chiński statek rybacki, drugi po kilku dniach – chiński statek cargo.

Znacznie ograniczona komunikacja była tylko jednym z problemów, drugim było masowe odwoływanie rezerwacji na Matsu przez turystów. To naraziło mieszkańców na straty liczone w dziesiątkach tysięcy dolarów. Co gorsza - awaria może być usunięta prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie kwietnia, a koszty naprawy to – zdaniem agencji Associated Press – co najmniej milion dolarów.

Awarie lub celowe uszkodzenia infrastruktury zdarzają się wszędzie. Motywy i przyczyny bywają banalne

W październiku 2022 r. na kilka godzin zawieszone zostały dalekobieżne połączenia kolejowe w północnych Niemczech. Okazało się, że był to sabotaż, który wstrzymał ruch kolejowy na północy kraju na niemal trzy godziny. Skutki odczuły tysiące podróżnych. W tym samym czasie awaria szwedzko-duńskiego podmorskiego kabla zasilającego spowodowała blackout na Bornholmie.

15 lutego 2023 r. zerwanie kabla wywołało awarię lotniska we Frankfurcie nad Menem, jednego z największych portów lotniczych Europy. Awarię spowodował kierowca koparki, który uszkodził kable światłowodowe położone pięć metrów pod ziemią. W rezultacie przestała działać część systemów komputerowych linii lotniczych, a to z kolei oznaczało paraliż ruchu lotniczego, bo wiele samolotów po prostu nie mogło wystartować.

Kabel nasz powszedni, czyli nie ma małych, niewinnych awarii

Przykłady można mnożyć, a u źródła wielu awarii są czynniki nieprzewidywalne - wśród nich pogoda. Grudniowe intensywne opady śniegu sprawiły, że niemal 170 tys. odbiorców we wschodnich i południowo-wschodnich regionach naszego kraju było bez prądu. Awarie powodował mokry śnieg, pod którego naporem łamały się gałęzie i drzewa, co prowadziło do uszkodzeń infrastruktury.

- Najwięcej awaryjnych wyłączeń odnotowano w oddziałach: Skarżysko-Kamienna - 45 tys., Zamość - 37 tys. i Rzeszów - 35 tys. - informował PAP rzecznik PGE Dystrybucja Karol Łukasik.

I choć awarie są zazwyczaj usuwane na bieżąco przez służby techniczne, to jednak brak energii elektrycznej narażał odbiorców, w tym także przedsiębiorców, na realne straty.

- Do podobnych zdarzeń na polskim rynku dochodzi stosunkowo często. Zarówno w gronie naszych klientów, jak i poza nimi, zdarzają się sytuacje przypadkowych uszkodzeń światłowodów czy słupów energetycznych i telekomunikacyjnych np. przez ekipy remontowo-budowlane. Dochodzi do czasowych przerw w dostawie prądu do zakładów produkcyjnych. Gdyby nie wdrożone wcześniej środki zaradcze w postaci stosownych audytów bezpieczeństwa i implementacji rozwiązań dywersyfikacyjnych, a także przygotowanych z wyprzedzeniem planów ciągłości działania, skutki dla niektórych firm mogłyby być opłakane - mówi Łukasz Wójcik, szef działu bezpieczeństwa firmy doradczej NaviRisk.

Analiza ryzyka najpierw, potem kalkulacja kosztów. Systemy zastępcze i testy powinny być normą

Większość przedsiębiorców próbuje się przed podobnymi przypadkami zabezpieczyć. wychodzą ze słusznego założenia, że profilaktyka jest tańsza niż usuwanie skutków.

Eksperci zalecają, by zacząć od analizy ryzyka, co pozwoli oszacować potrzeby, a przede wszystkim prawdopodobieństwo wystąpienia strat i ich koszt. W zależności od przedsiębiorcy potrzeby mogą określać liczbę łącz internetowych czy też przyłączy energetycznych, dywersyfikację infrastruktury teleinformatycznej, także w zakresie pełnej separacji okablowania.

W dodatku można zdecydować o korzystaniu z tras zarówno naziemnych, jak i podziemnych, posiadaniu w łatwym dostępie urządzeń do podmiany, gdyby uległy zniszczeniu choćby wskutek zwarcia, wreszcie – konieczne są kopie zapasowe danych oraz mirroring usług i procesów włącznie z osobnym, oddalonym budynkiem i zasobami ludzkimi. Coraz popularniejsze jest też utrzymywanie umów i technologii lub dostępu do technologii zastępczej, jak łączność radiowa czy satelitarna.

- Wszystkie rozwiązania techniczne oraz procedury powinny być okresowo weryfikowane na podstawie odpowiednio przygotowanych scenariuszy testowych, w trakcie których symulowane są incydenty i awarie. Zdarzały się już sytuacje, że zbudowany dużym nakładem kosztów system zastępczy nie zadziałał, bo nie był testowany i na przykład w agregacie zabrakło paliwa albo baterie UPS niemalże skończyły swoją żywotność lub w ogóle nie włącza się system - mówi Magdalena Sojka-Kobrzyńska z NaviRisk.

Co więcej, realność wystąpienia określonego ryzyka oznacza, że konieczne jest opracowanie planów zarządzania i postępowania kryzysowego, a przede wszystkim – przeszkolenie kadry i to nie tylko technicznej.

- Nawet dobrze przygotowana firma w zakresie szybkiego przywrócenia funkcjonowania dostępów do energii, internetu czy przywrócenia usług i procesów w oparciu o swoje serwerownie lub rozwiązania chmurowe, powinna jednak wziąć pod uwagę scenariusz, w którym dostęp taki nie będzie jednak szybko przywrócony. W planach ciągłości działania powinna uwzględnić taki sposób funkcjonowania i skrajne uwarunkowania, które pozwolą jej funkcjonować przez określony czas w bardzo niesprzyjających warunkach - podsumowuje Wójcik.