Wybraliśmy liderów przemysłu przyszłości. Oto laureaci konkursu The Best of Industry 4.0

Podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień konferencji Nowy Przemysł 4.0 uhonorowaliśmy laureatów konkursu The Best of Industry 4.0. Wyróżniliśmy firmy, które rozwijając się w oparciu o nowe technologie, torują drogę polskiej gospodarce do czwartej rewolucji przemysłowej.

Uroczyste wręczenie wyróżnień w konkursie The Best of Industry 4.0 zakończyło pierwszy dzień konferencji Nowy Przemysł 4.0 i targów Toolex, które odbywają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Nagrody The Best of Industry 4.0 przyznaliśmy po raz drugi. Pierwsza edycja konkursu odbyła się rok temu. W wyborze pomagali nam znakomici jurorzy.

Wyróżniliśmy cztery zakłady produkcyjne i sześć technologii. Łączy je wysoka absorpcja rozwiązań cyfrowych.

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja konkursu The Best of Industry 4.0 potwierdziła silną potrzebę wskazywania najlepszych praktyk, dzielenia się unikatowym doświadczeniem związanym z procesami cyfryzacji przemysłu, najnowszymi technologiami i ich biznesowym wykorzystaniem. Dlatego bez wahania ogłosiliśmy konkurs powtórnie, a do współpracy przy ocenie zgłaszanych projektów The Best of Industry 4.0 zaprosiliśmy przedstawicieli najnowocześniejszych firm europejskiego i polskiego przemysłu, wiodących dostawców i wdrożeniowców, praktyków, naukowców i ekspertów w dziedzinie Przemysłu 4.0.

- Po to, by przemysł mógł się rozwijać, być konkurencyjnym, musi stosować najnowsze technologie, wykorzystywać sztuczną inteligencję, autonomiczne urządzenia, roboty. Musi być także efektywny energetycznie i przyjazny dla środowiska i klimatu. Prezentujemy dziś innowacyjne technologie i przodujące zakłady produkcyjne - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, wydawca portalu WNP.PL, podczas uroczystej gali wręczenia nagród.

- W trudnych czasach, które dziś mamy, bycie innowacyjnym, nowoczesnym, wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga determinacji i za to naszym nagrodzonym należą się specjalne gratulacje - podkreślił Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL.

The Best of Industry 4.0 - nagrodzeni w kategorii Zakład Produkcyjny

Formuła The Best of Industry 4.0 przewiduje wyłonienie laureatów w dwóch dopełniających się kategoriach. Pierwsza z nich to: Zakład Produkcyjny. W gronie laureatów znaleźli się:

Danone. Transformacja cyfrowa Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu

W fabryce Nutricia w Opolu Danone testuje nowatorskie technologie. Tu doskonali się współpracę ludzi z robotami, efektywnie wykorzystując dane cyfrowe, podnosi się wydajność linii produkcyjnych. Wirtualne boty oraz sztuczna inteligencja wspierają systemy zarządzania. Operatorzy zautomatyzowanych stanowisk otrzymują nowe, ambitniejsze zadania.

PepsiCo. Zakład w Świętem koło Środy Śląskiej

Zakład PepsiCo w Świętem koło Środy Śląskiej wart jest ponad miliard złotych. Stanowi modelowy przykład wykorzystania reguł gospodarki obiegu zamkniętego. W pierwszej fazie będą tu pracowały trzy zaawansowane technologicznie, zasilane zieloną energią linie produkcyjne. To najbardziej zrównoważony środowiskowo i najbardziej innowacyjny obiekt PepsiCo w Unii Europejskiej.

Fakro. Fabryka w Nowym Sączu

Zakład Fakro w Nowym Sączu to przykład fabryki wyważonej, dostosowanej do potrzeb wykorzystania najnowszych technologii. Obróbkę drewna i produkcję szyb zespolonych zautomatyzowano bez instalowania skomplikowanych robotów. Innych procesów dziś jeszcze nie da się tu tak udoskonalić, ale już udało się zwolnić wykwalifikowanych pracowników z konieczności wykonywania prostych, powtarzalnych czynności.

Volkswagen Poznań. Zakład we Wrześni

IT, Big Data, internet rzeczy, automatyzacja, digitalizacja, predykcyjne utrzymanie ruchu - to wszystko ma zastosowanie w zakładach Volkswagena we Wrześni. Wprowadzono tu system CTSS Tool, który nadzoruje automatykę. W spawalni robot bezpośrednio współpracuje teraz z człowiekiem.

The Best of Industry 4.0 - nagrodzeni w kategorii Technologia

W kategorii Technologia zostały wyróżnione wyjątkowe, innowacyjne, wyprzedzające konkurencję rozwiązania dla przemysłu, które zdecydowanie usprawniają procesy, stwarzają unikatowe możliwości, wprowadzają użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji. W gronie laureatów znaleźli się:

Energy Advisor od Transition Technologies PSC

Energy Advisor to rozwiązanie z obszaru internetu rzeczy. Śledzi wykorzystanie mediów, integruje ich źródła oraz mierniki z systemami sterującymi produkcją. Ułatwia planowanie, skraca czas reakcji, pomaga osiągać wyższą efektywność energetyczną i minimalizować emisję CO2. Jest - pracującym w czasie rzeczywistym - energetycznym doradcą.

Snarto - innowacyjne rozwiązanie logistyczne oparte na autorskim silniku AI

Snarto, wykorzystując sztuczną inteligencję, optymalizuje trasy przewozów i planowanie logistyczne; w czasie rzeczywistym reaguje na zmiany w zamówieniach i sytuację na drogach. Synchronizuje produkcję z dystrybucją, co pozwala zmniejszyć opóźnienia i stan zapasów. Jest platformą łączącą producentów z siecią przewoźników. To jedyne takie rozwiązanie w Europie.

System Percee firmy Solwena

System wykorzystuje algorytmy i sztuczną inteligencję do zarządzania energią. Uwzględnia jej dostępność i moc w kontekście zapotrzebowania, obowiązujących taryf i współczynników emisji. Integruje automatykę budynku, odczytuje dane, steruje urządzeniami tak, by zużywały możliwie jak najmniej energii. Zbiera dane do analiz i predykcji.

Cyfrowy bliźniak - rozwiązanie firmy Siemens dla spółki Wikpol

Ta technologia umożliwia przetestowanie różnych scenariuszy pracy maszyn. Dzięki niej firma Wikpol usprawnia proces projektowania i doskonali swoje rozwiązania. Potencjał cyfrowego bliźniaka wykorzystywany jest na każdym etapie powstawania produktu. Dzięki niemu skraca się czas trwania poszczególnych operacji, zwiększa efektywność pracy.

AT Trace - system traceability firmy Automationstechnik

System identyfikuje produkty powstające w procesie produkcji seryjnej. Pozwala konfigurować zmienne procesu oraz warianty produktu. Zapisuje parametry operacji, ich modyfikacje oraz historię przebiegu produkcji. Decyzje o ewentualnym odrzuceniu produktów wadliwych zapadają automatycznie. System można zastosować w dowolnej branży.

Aformic - Inteligentna Platforma Intralogistyczna firmy AIUT

Platforma, wykorzystując między innymi technologię sztucznej inteligencji, umożliwia automatyzację obsługi i autonomiczną kontrolę wewnętrznych operacji logistycznych w zmiennym środowisku produkcyjnym. Podnosi wydajność i zwiększa bezpieczeństwo procesów transportowych. Dostarcza danych o lokalizacji zasobów, zapewnia ciągłość cyklu produkcyjnego.