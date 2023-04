Wybrano 15 najlepszych startupów w Polsce. Oto finaliści EEC Startup Challenge

Ekosystem płatniczy oparty na biometrii oka i twarzy, system optymalizujący pracę farm fotowoltaicznych – te i inne rozwiązania zostaną zaprezentowane w ramach EEC Startup Challenge, wydarzenia towarzyszącego XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

EEC Startup Challenge to wydarzenie towarzyszące XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (European Economic Congress – EEC).

Największa impreza biznesowa Europy Centralnej odbędzie się 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Do tegorocznego konkursu EEC Startup Challenge zgłoszonych zostało 213 projektów. Do finału zostało zakwalifikowanych 15 startupów.

Ideą konkursu EEC Startup Challenge jest łączenie kreatorów innowacyjnych pomysłów z tymi, którzy poszukują inspiracji i nowych możliwości inwestowania.

Finałowe projekty zostaną zaprezentowane w pięciu kategoriach konkursowych.

Kategoria BUSINESS PROCESSES – zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

Zonifero – autorski system do zarządzania biurem, usprawniający codzienne procesy. Platforma transformuje przestrzenie, ułatwiając pracownikom wybór stylu pracy. System współgra z czujnikami IoT monitorującymi aktywności budynku w czasie rzeczywistym, tj.: wykrywanie obecności użytkowników, monitorowanie wartości temperatury, wilgotności, natężenia światła. Dzięki czujnikom Zonifero znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i usprawnia komunikację. Przyczynia się także do ograniczenia śladu węglowego powstającego w biurowcach;

ReQiu – narzędzie do oceny osobowości w formie gry komputerowej on-line, które oprócz feedbacku, pozwala na wzbudzenie zaangażowania, budzi pozytywne emocje i obniża stres w procesie oceny. Jest alternatywą dla kwestionariuszy i AC, która sprawdza się w rekrutacji i procesach oceny pracowników;

Staffly – autorskie testy służące do weryfikacji kluczowych cech osobowości kandydatów na stanowiska niższego i średniego szczebla. Testy mają ograniczyć koszty wynikające z globalnego problemu wysokiej rotacji (szczególnie istotnych w dobie kryzysu i szukania oszczędności), automatyzować rekrutację, przyspieszać preselekcję kandydatów i budować skuteczny employer branding pracodawcy.

Kategoria CLIENT & LIFESTYLE – handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

PayEye – europejski fintech o polskich korzeniach i globalnym zasięgu, który opracował pierwszy na świecie komercyjny, pełny ekosystem płatniczy – w roku 2021 system opierał się na biometrii tęczówki oka, a w 2022 r. został rozszerzony i oparty o fuzję biometrii oka i twarzy, udostępniając tym samym docelową usługę PayEye 2.0 z nowoczesną aplikacją mobilną, innowacyjnymi terminalami biometrycznymi drugiej generacji oraz pierwszą na świecie fuzją biometrii oka i twarzy w płatnościach;

Foodsi – zamysłem aplikacji jest walka z marnowaniem jedzenia. Obecnie jednak ratuje przed zmarnowaniem także inne produkty, jak kwiaty, kosmetyki czy karma dla zwierząt. Zasada leżąca u podstaw jej funkcjonowania jest prosta – lokale, zamiast wyrzucać wciąż pełnowartościowe produkty do kosza, oferują je w niższej cenie użytkownikom ze swojej okolicy za pomocą aplikacji. Obecnie liczba lokali współpracujących z Foodsi przekracza już 3 500;

Magly – to platforma do tworzenia nowoczesnych, w pełni spersonalizowanych fabularnie atrakcji hotelowych w formie interaktywnych gier edukacyjnych, które wciągają całe rodziny. Gracze korzystając z innowacyjnego kontrolera, który rozpoznaje ruchy, wchodzą w interakcje z różnymi przedmiotami i monitorami rozsianymi na terenie obiektu. Wszystko odbywa się bez wykorzystania telefonów czy okularów VR, wykorzystując nowy trend phi digital, i przesuwając tym samym granice obecnej technologii gier.

Kategoria ENVIRONMENT – ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

Nanosci – to technologia fotokatalitycznego oczyszczania powietrza. Produktem jest nanomateriał, który umożliwia budowę nowej generacji oczyszczaczy powietrza. Zastosowana technologia na szeroką skalę umożliwia pozbycie się problemu smogu i rozprzestrzeniania się chorób w miejscach publicznych, biurach czy klasach szkolnych;

Biostra – technologia BIOSTRA rozwiązuje wszystkie problemy, z którymi mierzą się kompostownie, przetwarzając bioodpady w autorski nawóz stały organiczny o nazwie SOILREN;

Hydropolis – rozwiązanie i oferowane usługi pozwalają na zbudowanie i prowadzenie farmy wertykalnej w dowolnym miejscu na świecie wraz z autorskim oprogramowaniem i automatyką Grow Wizard.

Kategoria HEALTH&BIOTECHNOLOGY – medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

LabPlus – narzędzie do automatycznej analizy wyników badań laboratoryjnych – LabTest Checker, które zapewnia pacjentowi dostęp do interpretacji jego wyników badań bez angażowania lekarza. Aplikacja wykorzystuje dane z badań laboratoryjnych i ankiety medycznej oraz niezbędne informacje o stanie zdrowia pacjenta (w tym o chorobach, przyjmowanych lekach i symptomach) w krótkiej ankiecie. Narzędzie można łatwo zaimplementować na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. LabTest Checker jest wyrobem medycznym klasy I według MDR;

Inventmed – nieinwazyjne urządzenie terapeutyczne umożliwiające przyspieszenie procesu leczenia trudno gojących się ran dzięki połączeniu działania tlenu o podwyższonym ciśnieniu, ozonu, światła terapeutycznego czerwonego i UV oraz pola magnetycznego na ranę. Urządzenie zwiększa szansę wyleczenia pacjentów z ranami przewlekłymi kończyn spowodowanymi cukrzycą, takimi jak zespół stopy cukrzycowej, ranami pochodzenia tętniczego i żylnego oraz odleżynami, polineuropatią cukrzycową, powikłaniami po radioterapii tkanek miękkich i kości, odleżynami oraz przewlekle niegojącymi się ranami pooperacyjnymi czy urazami ortopedycznymi;

Diagendo – innowacyjny wyrób medyczny EndoRNA umożliwia skuteczną (czułość - 94,12%, specyficzność diagnostyczna – 89,3%) metodę diagnostyki endometriozy przy użyciu techniki qRT-PCR, która po pandemii koronawirusa stała się szeroko dostępna w kraju. Wynik, w zależności od dyspozycyjności laboratorium, może być dostępny nawet w 48 h po otrzymaniu próbki.

Kategoria MODERN ECONOMY – przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja

Koenigs – Advanced Frame Builder to plug in, który pomaga inżynierom w projektowaniu ram np. spawanych czy składanych z elementów modułowych. Rozwiązanie to zwiększa produktywność, jest intuicyjne i korzystne cenowo;

OptyMator PV – jest systemem utrzymującym i optymalizującym pracę farm fotowoltaicznych. System kolekcjonuje dane z farm PV i automatycznie wykrywa oraz przewiduje nieprawidłowości pracy takich farm. OPV minimalizuje koszty utrzymania oraz zwiększa efektywność (ilość) produkcji energii;

ParkCash – dostosowuje opustoszałe parkingi biurowe do wymogów pracy hybrydowej, poprzez wprowadzenie systemu współdzielenia i rezerwacji miejsc parkingowych oraz mobilnego dostępu do bram oraz szlabanów. ParkCash pozwala dowolnemu pracownikowi zarezerwować miejsce parkingowe w aplikacji przed wyjazdem z domu. Dzięki temu ogranicza stres wywołany niepewnością zaparkowania w miejscu pracy oraz zmniejsza ślad węglowy.

Eksperci z wielu branż w jury konkursu EEC Startup Challenge

Uczestnicy EEC Startup Challenge zaprezentują swoje rozwiązania przed jury, w skład którego wchodzą m.in. Magda Bohusz-Boguszewska, dyrektor Departamentu Komercjalizacji Sieci Badawczej Łukasiewicz; Jacek Bukowicki, ekspert Departamentu Rozwoju Startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Dorota Chlebosz, główny specjalista ds. doskonałości naukowej Departamentu Badań i Innowacji Sieci Badawczej Łukasiewicz; Adam Dawidziuk, Chief Specialist – Coordinator of the Health Research Group Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”; Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy; Marek Klusek, dyrektor Oddziału Gwarancji, Innowacji i Warunków Kontraktowych Budimex; Maciej Kraus, Partner Movens Capital; Michał Misztal, CEO Startup Academy; Michał Miszułowicz, dyrektor ds. współpracy z sektorem innowacji Banku BNP Paribas; Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa rady ministrów ds. GovTech, szef Centrum GovTech; Paweł Ossowski, prezes ZARYS International Group; Łukasz Otta, dyrektor transformacji cyfrowej Siemens Polska; Patrycja Panasiuk, zastępca dyrektora obszaru strategii i innowacji oraz relacji inwestorskich PKN ORLEN; Małgorzata Panek-Kasińska, NORTH STAR DUBAI, CEO MK Business Link; Agnieszka Pietrzak, Technology Cooperation Manager CEE region Huawei Warsaw Research Centre; Michał Smagowicz, wiceprezes, członek zarządu THINKTANK; Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finansowania badań Agencji Badań Medycznych; Krzysztof Szubert, wiceprezes PKO TFI, członek Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej ONZ (IGF); Natalia Świrska-Załuska Startup Program Manager CEE OVHcloud; Maria Tyka-Majewska, manager zespołu ds. innowacji w startupach i MŚP Departamentu Rozwoju Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju; Sebastian Wojewódzki, starszy specjalista Departamentu Rozwoju Startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Przemysław Zakrzewski, dyrektor Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Krakowie.

Finał konkursu EEC Startup Challenge odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku, podczas gali wieńczącej drugi dzień XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.